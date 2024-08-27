CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Kars aile mahkemesi hakiminin yenidoğan bebeklerin topuk kanıyla yapılan tarama testlerine ilişkin verdiği kararı eleştirdi ve Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) suç duyurusunda bulundu.

Bilimsel taramanın önemi vurgulandı

Şahbaz, suç duyurusu dilekçesini HSK önünde yaptığı açıklamada, topuk kanı taramasının metabolik ve genetik hastalıkların erken teşhisinde kritik rol oynadığını belirtti. Bu testlerin, erken tanı ile hastalıkların tedavi edilebilmesine olanak tanıdığını ve çocukların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için gerekli olduğunu vurguladı. Aksi halde, bu hastalıkların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade etti.

Hakimin kararı bilim ve hukukla çelişiyor

Şahbaz, Kars hakiminin Sağlık Bakanlığı'nın bilimsel temelli uygulamalarını reddederek alternatif tıp uzmanlarının iddialarına dayandığını öne sürdü. Hakimin kararının Anayasa Mahkemesi'nin kararlarıyla çeliştiğini belirten Şahbaz, bu kararın çocukların yüksek menfaatlerini gözetmeyen, bilimsel verilerle örtüşmeyen ve hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

Topuk taramasının gerekliliği ve bilimsel temellere dayanma

Şahbaz, topuk taramasının önemine dikkat çekerek, bilimsel veriler ve uzun çalışmalar sonucunda bu uygulamanın gerekliliğinin kanıtlandığını belirtti. Sağlıklı bireylerin ve toplumların tıbbi uygulamalara dayalı sağlık hizmetleri ile mümkün olduğunu vurguladı.

Suç duyurusunun, çocuk sağlığını koruma ve bilimsel temelli sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi adına önemli bir adım olduğunu belirten Şahbaz, Kars hakiminin verdiği kararın gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.