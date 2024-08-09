CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, domates üreticilerinin yaşadığı zorluklar, fiyat politikalarındaki belirsizlikler ve tüketiciye yansıyan yüksek fiyatlar nedeniyle Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulmasını önerdi. Sarı, AKP iktidarının tarım politikalarının yanlış planlandığını ve uygulanabilir olmadığını belirterek, bu durumun hem üreticilerin hem de ülke ekonomisinin zarar görmesine yol açtığını ifade etti.

"Domates üretiminde büyük kaygılar var"

Serkan Sarı, domates üreticilerinin, artan maliyetler ve düşük fiyatlar nedeniyle zarar ettiğini ve bu durumun tarım alanlarının daralmasına neden olduğunu belirtti. Sarı, "AKP iktidarının tarım politikaları, domates üretiminde büyük kaygılara yol açmaktadır. Üreticiler, salça fabrikalarıyla yaptıkları anlaşmaların karşılığını alamıyor ve ürünler tarlada çürümeye terk ediliyor" dedi.

Domates ekim alanlarında daralma

Sarı, Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine dayanarak domates ekim alanlarının son yıllarda daraldığını ve üretimde düşüş yaşandığını belirtti. 2017 yılında 177 bin hektar olan ekim alanının 2022 yılında 159 bin hektara düştüğünü, üretimin ise her yıl azaldığını vurguladı. Bu durumun, Türkiye'nin domates üretimindeki liderliğini tehlikeye attığını söyledi.

Fiyat belirsizliği üretimi tehdit ediyor

CHP’li Sarı, mevcut tarım politikalarının uygulanabilir olmadığını belirterek, bu politikaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Sarı, üreticilerin ekonomik sıkıntılarının yanı sıra ürünlerin tarlada çürümesi gibi sorunların büyük israf yarattığını ifade etti. Ayrıca, domates üretiminde yaşanan sorunların çözümü için ulusal bir tarım politikasının oluşturulmasının şart olduğunu dile getirdi.

Domates üretiminde fiyat belirsizliğinin ve üretim maliyetlerindeki artışın üreticileri zor durumda bıraktığını belirten Sarı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üreticiyi koruyacak politikalar geliştirmesi gerektiğini ifade etti. Özellikle salça fabrikaları ile üreticiler arasında yapılan sözleşmelerin denetlenmesi ve fiyat destekleme mekanizmalarının oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Tüketici fiyatları yüzde 400 artıyor

Sarı, tüketicilerin, tarlada kilogramı 3 TL olan domatesi pazarda 15-20 TL arasında satın almak zorunda kaldığını belirtti. Bu durumun kabul edilemez olduğunu vurgulayan Sarı, fiyat artışlarının sürdürülebilir olmadığını ve bu konuda acilen önlem alınması gerektiğini söyledi.

CHP'li Serkan Sarı, domates üreticisinin yaşadığı sorunların ve üretim düşüşünün Türkiye ekonomisi için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek, Meclis'in bu konuda harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.