2025 Yılı Yatırım Programı açıklandı ve Halkapınar-Otogar Metro Projesi'ne yine yalnızca 3 bin lira bütçe ayrıldı. AK Parti’nin uzun süredir tamamlamadığı projeyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, hükümete yönelik sert eleştirilerde bulundu. Aslanoğlu, bu durumun İzmir’e yönelik bir cezalandırma politikası olduğunu savundu.

“İzmir’e şaşı bakış devam ediyor”

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, yaptığı açıklamada, Halkapınar-Otogar Metro Projesi için ayrılan bütçeyi eleştirerek, "Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın attığı bu imza aslında İzmir’i sevmiyoruz, İzmirlileri cezalandırmaya devam ediyoruz, İzmirlilerle hesaplaşıyoruz imzasıdır" dedi. Aslanoğlu, projeye ayrılan 3 bin liralık bütçenin İzmirlilerle alay etmek anlamına geldiğini belirterek, AK Parti’nin İzmir’e yatırım yapmaktan kaçındığını ifade etti.

Metro projesinin gerçekleşme tarihi şüpheli

2025 Yılı Yatırım Programı’nda Halkapınar-Otogar Metro Projesi’nin toplam yatırım tutarı 17 milyar 635 milyon TL olarak açıklanırken, projenin tamamlanma yılı 2028 olarak belirlendi. Ancak, henüz kazma vurulmadığı için projenin zamanında bitirilip bitirilemeyeceği belirsizliğini koruyor. Aslanoğlu, AK Parti yetkililerini projeyi başlatmamakla suçlayarak, "3 bin liraya oyuncak tren bile alınamaz. Bu, hükümetin İzmir’e yaklaşımındaki ciddiyetsizliği açıkça göstermektedir" dedi.

“İzmir’e hesaplaşma siyaseti uygulanıyor”

CHP İzmir İl Başkanı, AK Parti’nin yalnızca metro projesinde değil, diğer ulaşım projelerinde de İzmir’i ihmal ettiğini söyledi. Ödemiş-Kiraz ve Selçuk-Ortaklar Demiryolu projelerine sadece bin lira, Urla-Çeşme Devlet Yolu projesine ise 10 bin lira bütçe ayrıldığını hatırlatarak, bu tutarların İzmir'e yönelik bir hesaplaşma siyaseti olduğunu ifade etti.

"Seçimlerde halk gerekli yanıtı verecek"

Aslanoğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "AK Parti’nin bu baskıcı ve hesaplaşmacı politikalarına karşı İzmirliler, yerel yönetimleriyle birlikte hizmet üretmeye devam edecek. Ancak bu tutum, saray iktidarının sonunu getirecek. İzmir, seçimlerde bu politikalara kırmızı kart gösterecek."