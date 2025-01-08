CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti’nin Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik engellemelerine sert tepki göstererek, “Denizlililerin hakkı olan 45 milyon lira derhâl ödenmelidir” dedi.

"45 milyon liralık alacak ödenmeli"

TBMM Genel Kurulu’nda söz alan CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin Spor Toto Teşkilatı’ndan alacağı 45 milyon liranın ödenmemesini eleştirdi. Arpacı, bu alacağın derhâl ödenmesi gerektiğini ve belediyelere hizmet sunma engelinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Arpacı, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Her fırsatta ‘SGK'ya olan borçlarınızı ödeyin’ diyenlere sesleniyorum. Denizli Büyükşehir Belediyemize olan borcunuzu ödeyin. 2021 yılında Spor Toto ile Denizli Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan sözleşme gereği, Spor Toto’nun reklamlarının Denizli Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezinde yer alması karşılığında belediyemize 45 milyon lira ödenek aktarılması taahhüt edilmişti. Ancak bu ödeme yapılmadı.”

"Engellemeler devam ediyor"

Arpacı, AK Parti’nin seçim sonrasında Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin protokollerini değiştirmeye çalışarak engeller koyduğunu ve belediyelerin hizmet sunmasının engellenemeyeceğini belirtti. Şeref Arpacı, 31 Mart seçimlerinin ardından AK Parti’nin, Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne ait tesislerin ücretsiz kullanılmasını talep eden ek bir protokol gönderdiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Arpacı, konuşmasına şu şekilde devam etti: “Denizlililerin hakkı olan bu 45 milyon lira derhâl ödenmelidir. Belediyelerimizin halka hizmet etmesi engellenemez. AK Parti’nin seçimi kaybettikten sonra belediyelere karşı sistematik bir şekilde engellemeler çıkarması, halkın hakkını gasp etmeye çalışması kabul edilemez.”

Belediyelere yönelik sistematik engellemeler

Arpacı, AK Parti’nin seçim sonrası kaybettiği belediyelere yönelik sistematik engeller çıkarma çabalarını da eleştirerek, bu tür müdahalelerin halkın hizmet almasını engellediğini vurguladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin projelerine destek verilmesi gerekirken, protokol değişiklikleriyle ödeneklerin kesilmesinin büyük bir haksızlık olduğunu belirtti. Arpacı, “AK Parti’nin belediyelere yönelik bu engellemeleri, halkın hizmete erişim hakkını ihlal etmektedir ve buna izin vermeyeceğiz” dedi.

"Engellemeler kabul edilemez"

CHP’li Şeref Arpacı, AK Parti’nin Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik müdahalelerine karşı, belediyelerin halkına hizmet sunmasının engellenemeyeceğini ve 45 milyon lira alacağın derhâl ödenmesi gerektiğini belirtti. Arpacı, bu tür engellemelerin halkın haklarını gasp etmeye yönelik olduğunu ve bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini vurguladı.