CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde domates üreticileriyle bir araya gelerek, çiftçilerin yaşadığı ekonomik zorluklar ve ürün fiyatlarındaki düşüşler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sarı, biber ve diğer tarım ürünlerinin fiyatlarındaki dramatik düşüşe dikkat çekerek, hükümeti çiftçilere destek olmaya çağırdı.

"Biber fiyatları dibe vurdu"

Serkan Sarı, geçen yıl 18 liraya satılan biberin bu yıl 10 TL bile etmediğini belirterek, maliyetlerin iki kat artmasına rağmen ürün fiyatlarının yarı yarıya düştüğünü vurguladı. Sarı, "Geçen sene 18 liraya verilen biber, bu sene 8 TL bile etmiyor. Gelinen noktada çiftçilerimizin emekleri heba oluyor" diye aktardı.

"Çiftçi sahipsiz, ürünler para etmiyor"

Bigadiç’teki domates üreticileriyle buluşan Sarı, çiftçilerin ürünlerini satmakta zorlandığını ve mahsullerinin değerini bulamadığını söyledi. Sarı, "Maliyeti 3 TL olan domates bugün 1,80 TL. Üstelik bu paranın ne zaman ödeneceği bile belli değil. Çiftçimiz sahipsiz, ürettiği ürünlerin karşılığını alamıyor" ifadelerini kullandı.

"Hükümet çiftçiyi kaderine terk etti"

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, hükümetin çiftçileri yalnız bıraktığını ve tarım sektöründe ciddi bir çöküş yaşandığını iddia etti. Sarı, "Üreticilerimiz tarlada ürettikleri ürünleri zararına satmak zorunda kalıyorlar. Ne yazık ki çiftçilerimiz bankalardan kredi bile alamıyor, çünkü borçlu oldukları için kredi verilmiyor" dedi.

Serkan Sarı, hükümetin enflasyonla mücadele adı altında çiftçilere daha fazla yük bindirdiğini belirtti. İhracat pazarlarının ve salça pazarının yok edildiğini söyleyen Sarı, "Buğdaydan çaya, domatesten biber ve karpuza kadar ne ürettiyse zarar eden çiftçimizin sesine kulak verin" diyerek hükümete seslendi.

Tarım politikalarının çiftçiye etkisi

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, hükümetin tarımı bitirme politikaları uyguladığını öne sürerek, "Ekonomiyi, eğitimi, sağlığı bitirdiniz, şimdi de tarımı bitirme sırası geldi. Ama biz buna müsaade etmeyeceğiz. Atatürk’ün dediği gibi çiftçi bu milletin efendisidir, ve bizler çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.