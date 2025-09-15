Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı’nın iptali için açılan davanın 24 Ekim’e ertelenmesine parti içinden tepkiler gelmeye devam ediyor. Eski İzmir Milletvekili Atila Sertel, davayı “CHP’yi bölme girişimi” olarak nitelendirdi.

Sertel’den sert tepki

Atila Sertel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kurultay davasının iktidarın CHP’yi bölme arzusunun bir parçası olduğunu ileri sürdü.

Sertel, “CHP’nin kurultay davası, AKP’nin CHP’yi bölme ve parçalama arzusudur. Partiye gönül veren hiç kimse bu oyuna alet olmamalıdır” ifadelerini kullandı.

“CHP bir bütündür”

Eski milletvekili, kamuoyuna güçlü bir birlik mesajı verilmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kamuoyuna ortak olarak yapılacak açıklama, ‘CHP bir bütündür, çatlasanız da, patlasanız da parçalanmayacak, parçalayamayacaksınız’ olmalıdır.”

“Mücadeleye devam” mesajı

Sertel, AK Parti’ye yönelik eleştirilerinde iktidarın kaybedeceğini belirterek şunları ekledi:

“AKP kaybediyor, kaybedecek. İktidarlarını ne baskı ve zulüm ile ne de ayak oyunları ile sürdüremeyecekler. Kurtuluşumuz bizim dilimizde, yüreğimizde, beynimizde ve ellerimizde. Mücadeleye devam…”