CHP İzmir eski Milletvekili Atila Sertel, Dokuz Eylül Üniversitesi eski Rektörü Nükhet Hotar’a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sertel, yaptığı sosyal medya paylaşımında hakaret içerdiğini sorguladı.

CHP İzmir eski Milletvekili Atila Sertel, 2020 yılında sosyal medya platformu X’te eski Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü ve eski AKP Milletvekili Prof. Dr. Nükhet Hotar’a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, Ankara 58. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı ile karşı karşıya kaldı. Sertel, dava sürecinde hakkındaki tebligatları almadığını ve ifade vermeye gitmediğini belirterek, yakalama kararının çıkmasına neden olan durumu eleştirdi.

Atila Sertel, mahkemenin verdiği yakalama kararını, 19 Nisan 2020 tarihinde attığı bir tweet üzerinden yeniden gündeme taşıdı. Sertel, sosyal medya hesabında, "19 Nisan 2020’de yaptığım bu paylaşımda hakaret var mı, Allah aşkına söyleyin" ifadelerini kullanarak paylaşımını yeniden yayınladı. Sertel'in yaptığı paylaşım şu şekildeydi:

"Ankara 58. Asliye Ceza Mahkemesi işte bu tweeti attığım gerekçesiyle beni hakaret suçundan yargılıyor. Bana tebligat gelmemesine rağmen ifade vermeye gitmediğim gerekçesiyle hakkımda yakalama kararı çıkartılıyor."

Atila Sertel, yaptığı açıklamalarda davayı sürdürenleri eleştirerek, "Kamuoyunun vicdanına sesleniyorum ve mahkemelerimizi boş yere meşgul edenler kadar bu davayı sürdürenleri de halkın vicdanına bırakıyorum" şeklinde bir çağrıda bulundu. Sertel, hakaret içerip içermediğini sorgularken, davanın devam etmesinin yargı sistemini gereksiz yere meşgul ettiğini ifade etti.

Atila Sertel hakkında açılan davanın içeriği, sosyal medya platformlarında paylaşılan tweetlerde hakaret unsurlarının olup olmadığına odaklanıyor. Sertel’in savunmasında, yaptığı paylaşımda hakaret bulunmadığını iddia ettiği görülüyor. Yargı süreci devam ederken, Sertel’in durumu ve dava sonucunun ne olacağı merak ediliyor.

