CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, sahte içkiye bağlı ölümlerin geçen yıla göre üç kat arttığını vurgulayarak hükümetin alkol politikalarını eleştirdi. Kılıç, "Yeni yıla içkiye gelen vergi zamlarıyla giriyoruz ancak ölümler arttı. Devletin alkol politikalarını yeniden gözden geçirmesi gerekiyor" dedi.

Sahte içki ölümleri TBMM gündeminde

Kılıç, sahte içki sorununun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşınarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya soru önergeleri verdi. Kılıç, vatandaşları sahte içkiye karşı uyararak, "Kaçak içki ve sahte üretim halk sağlığına yönelik ciddi bir tehdit haline geldi" dedi.

Vergi zamları ve sahte içki tehdidi

2024'te ele geçirilen kaçak içki miktarının 4 milyon 264 bin litreye ulaştığını ve sahte içkiye bağlı ölümlerin ise 47’ye yükseldiğini belirten Kılıç, "Bu rakamlar, devletin uyguladığı yüksek vergiler ve alkol politikalarının yetersiz olduğunu gösteriyor. Merdiven altı üretim ve kaçak içki sorunu daha ciddi bir tehlike oluşturuyor" diyerek, ÖTV ve alkol yasaklarının gözden geçirilmesi gerektiğini savundu.