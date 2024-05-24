Bakanlığın, modeli askıdan indirir indirmez öğretmenlere eğitim vermeye başladığını belirten Kılıç, öğretmenlere yeni model çerçevesinde nasıl çocuklar yetiştirmeleri gerektiğinin öğretildiğini vurguladı.

Modeli detaylıca incelediğini söyleyen Kılıç, "Atatürk ilke ve inkılapları, laiklik, çağdaşlık, demokrasi, insan hakları, hukuk devleti kelimelerinin hiç geçmediği Maarif Modelinde, 46 kez erdem, 61 kez ahlak, 11 kez inanç, 4 kez içsel dünya, 26 kez de ruhtan bahsediliyor. Modelde Cumhuriyet tanımı hiç yok ama AKP’nin seçim beyannamesinin adı olan Türkiye Yüzyılı ifadesi 56 kez geçiyor," diyerek eleştirilerini dile getirdi.

"Bu müfredatı reddediyorum"

Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin uygulanması için öğretmenlere verilen eğitimlere "bu müfredatı reddediyorum" diyerek, “Değerli veliler, Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay Maarif Modeli adı altında yeni bir müfredata geçmeye karar vermişti. Ancak sizlerden öyle çok tepki geldi ki; Müfredatla ilgili görüşlerinize başvurmaya karar verdiler. Bakanlığa tam 67 bin 284 görüş iletildiğini öğrendik.

"Hepsini inceleyeceğiz"

Bakan, hepsini inceleyeceğiz dedi ama müfredat askıdan iner inmez İl Milli Eğitim Müdürleri, öğretmenleri bu modelin eğitimine almaya başladı. Milli Eğitim Bakanı’na soruyorum: Aldığınız binlerce görüş doğrultusunda hangi değişiklikleri yaptınız? Eğitim paydaşlarının istediği değişiklikleri yapıp mı öğretmenleri eğitime aldınız yoksa sadece bizi mi oyaladınız?

"İnsan haklarına saygılı bireyler yetiştireceksiniz"

Bugün maarif modeli kapsamında öğretmenlere nasıl nesiller yetiştirmeleri gerektiğini anlatıyorlar, Oysa ki; Milli Eğitim Temel Kanunumuz çok açık. Çocuklarımızın nasıl yetişeceği açıkça yazıyor. Diyor ki; Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyet’e karşı sorumluluklarını bilen, insan haklarına saygılı bireyler yetiştireceksiniz.

"Hukuk devletinden hiç bahsedilmiyor"

Maarif modelinde bu temel ilkelerden hiçbiri yok. Ortak Metni inceledim: Atatürk ilke ve inkılapları ifadesi, “laiklik” ifadesi, çağdaşlık ifadesi bir kez dahi geçmiyor. Demokrasiden, insan haklarından, hukuk devletinden hiç bahsedilmiyor.

Bunun yerine 46 kez “erdem”, 61 kez Ahlak, 11 kez inanç, 4 kez içsel dünya, 26 kez de ruhtan bahsediliyor. Cumhuriyet tanımı hiç yok ama AKP’nin seçim beyannamesinin adı olan “Türkiye Yüzyılı”ndan 56 kez bahsediliyor!

Kendileri Sarayda otururken, çocuklarımıza kanaat etmeyi öğretiyorlar, tasarruf edin, sabır gösterin diyorlar. Yiyecek alırken haram olup olmadığına bakın diyorlar!

"Çocuklarımızı ahlaklı ve erdemli büyüteceğiz"

Elbetteki çocuklarımızı ahlaklı ve erdemli büyüteceğiz, Ancak Atatürk’ün de dediği gibi “Milli ahlakımız, medeni esaslarla ve hür fikirlerle beslenerek güçlenmelidir.” Bu müfredatı reddediyor, Velilerimize de çocuklarımızın aydınlık geleceğine sahip çıkmaya davet ediyorum.” şeklinde konuştu.