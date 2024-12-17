CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, 2025 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmelerinde dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştiren Kılıç, tek adam rejimine karşı verilen mücadelenin sadece bir siyasi tercih olmadığını, Türkiye için bir varoluş mücadelesi olduğunu vurguladı.

"Üç elma düşse biri 5'li çetelere, biri akrabalara"

TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Kılıç, bütçe görüşmelerini ele alırken, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların harcamalarını sert bir dille eleştirdi. Özellikle Milli Saraylar İdaresi'nin yönetimi ve yüksek ziyaret ücretlerini eleştirerek, halkın sarayları dışarıdan izlemek zorunda kaldığını belirtti. Sevda Erdan Kılıç, “Saraydan üç elma düşse biri 5’li çetelere, biri akrabalara, biri de pusuda bekleyen akbabalara düşer. Vatandaşa düşse, kafasına taş, gözüne yaş, yüreğine telaş düşer” ifadeleriyle hükümetin harcamalarını eleştirdi.

"Saraylar halktan uzak"

Milli Saraylar'ın yönetimi ve ziyaret ücretleri hakkında konuşan Kılıç, Topkapı Sarayı'na giriş ücretlerinin bir aile için ulaşılmaz boyutlara geldiğini belirtti. 4 kişilik bir ailenin sarayı gezmesinin 4 bin TL’ye mal olduğunu söyleyen Kılıç, bu durumun halkın kültürel mirastan uzaklaştığını gösterdiğini vurguladı.

"Anayasaya uyulmuyor"

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, mevcut anayasaya uyulmadığını savunarak, CHP'nin yeni anayasa tuzaklarına düşmeyeceğini söyledi. “Sarayda hazırlanan bu bütçenin, Meclis’te pişirileceğini zannetmesinler” diyen Kılıç, mevcut hükümet sistemini sert ifadelerle eleştirdi.

Konuşmasında, Türkiye'nin çevresindeki gelişmelere de değinen Kılıç, emperyalist güçlerin Türkiye'ye yönelik tehlike oluşturduğunu ve tek adam rejimlerinin bu tehditleri beslediğini belirtti. "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında tek adam rejimine karşı verdiğimiz mücadele, bu ülke için bir varoluş mücadelesidir" dedi. Son olarak Kılıç, hukukun üstünlüğü ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin Türkiye için bir ihtiyaç olduğunu belirtti. “Onurlu, adil bir yaşam rüyalara düştü” diyerek konuşmasını tamamladı.