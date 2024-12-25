CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, itfaiyeciler, zabıtalar ve ceza infaz kurumu görevlilerinin özlük haklarının iyileştirilmesi ve hizmet sınıflarının tanımlanması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) kanun teklifi sundu. Kılıç, söz konusu meslek gruplarının 3600 ek gösterge hakkından yararlanması ve mağduriyetlerinin giderilmesi için tüm siyasi partilere destek çağrısında bulundu.

"Görevde ama standartları yok"

Sevda Erdan Kılıç, TBMM’de yaptığı açıklamada, bu meslek gruplarının kritik görevlerine dikkat çekerek şunları söyledi: “Yerdeki çöpten pazardaki düzenlemeye kadar mahalle nizamını sağlayan zabıtalarımızın hizmet sınıfı bile tanımlanmamış. Yangın, sel, deprem gibi afetlerde insanların ve hayvanların canını kurtarmak için kendini tehlikeye atan itfaiyecilerimiz için de hak ettikleri düzenlemeler yapılmalı. Güneş yüzü görmeden çalışan, tutuklu ve hükümlülerin tüm sorumluluğunu üstlenen ceza infaz görevlilerimizin standartları belirlenmeli.”

Özlük hakları talebi

CHP’li Kılıç, sunduğu kanun teklifinde şu düzenlemelerin hayata geçirilmesini istedi:

Zabıta, itfaiye ve ceza infaz görevlileri için ayrı ayrı hizmet sınıflarının tanımlanması.

Tüm bu gruplara 3600 ek gösterge hakkı verilmesi.

Özlük haklarının iyileştirilmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi.

“2025, bu görevlilerin yılı olsun”

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Bu meslek gruplarının krizlerde, afetlerde ve her zorlu durumda ne kadar kritik görev üstlendiklerini hepimiz biliyoruz. Meclis’teki tüm siyasi partilere çağrımdır; gelin, bu teklifleri hemen kanunlaştıralım ve bu insanlara yeni yılda hak ettikleri değeri verelim. 2025 yılı, itfaiyecimizin, zabıtamızın ve ceza infaz görevlimizin yılı olsun.”