CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümünü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme taşıdı. Milli Eğitim ve Gençlik ve Spor Bakanlıklarına yönelik ihmallerle ilgili sorular yönelten Kılıç, bu sorulara yanıt verilmediğini belirtti. Kılıç, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarına da Rojin’in ölümüyle ilgili sorular ilettiğini, ancak bir ay geçmesine rağmen cevap alamadığını ifade etti. Kılıç, olayın intihar olarak kapatılmaması gerektiğini vurguladı.

İhmaller zinciri göz ardı edilemez

Kılıç, Rojin Kabaiş’in ölümünde ihmaller zincirine dikkat çekti. 27 Eylül’de yurttan ayrılan ve kaybolan Kabaiş’in, tam 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldığını hatırlatan Kılıç, yurt yetkililerinin aileye geç bilgi vermesini eleştirdi. Kılıç, “Rojin’in kaybolduğu gece yurda dönmediği bilgisi, ancak ertesi gün öğle saatlerinde ailesine bildirildi. Bu gecikme büyük bir ihmaldir” dedi. Sevda Kılıç, olayla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a yönelttiği sorulara cevap alamadığını belirtti. “Rojin’in ölümüne sebep olan ihmaller araştırılmalı ve yetkililer sorumluluklarını yerine getirmeli” diye konuştu.

Adalet ve içişleri bakanlıklarına çağrı

Rojin Kabaiş’in ölümünün intihar olarak nitelendirilmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Kılıç, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarını da etkin bir soruşturma yürütmeye çağırdı. Olayın örtbas edilmemesi gerektiğini vurgulayan Kılıç, “Rojin’in ölümüne neyin sebep olduğunu ortaya çıkarmak boynumuzun borcudur. Yeni Rojinler olmaması için bu dosyanın peşini bırakmayacağız” diyerek sözlerini tamamladı.