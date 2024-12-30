CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "Siyasal Alevicilik" ifadelerine karşı yaptığı açıklamada, Alevilerin Cumhuriyet ve laiklik değerlerine bağlı onurlu yurttaşlar olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "Siyasal Alevicilik" ifadelerine sert tepki göstererek, bu söylemin Alevilere yönelik bir karalama kampanyası olduğunu belirtti. Yazılı açıklamasında Aleviliğin bu toprakların kadim bir değer olduğunu vurgulayan Kılıç, ayrıştırıcı söylemlere karşı net bir duruş sergiledi.

"Kardeşlik bağlarına yapılan bir saldırıdır"

Sevda Erdan Kılıç, Aleviliğin insan sevgisi, adalet ve eşitliği temel alan bir yaşam felsefesi olduğunu belirtti. "Siyasal Alevicilik" kavramını eleştiren Kılıç, bunun Alevilere duyulan düşmanlığı gözler önüne serdiğini ifade ederek, "Bu saldırılar sadece Alevilere değil, aynı zamanda ülkemizin kardeşlik bağlarına da yöneliktir" dedi.

"Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıları unutmadık"

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Alevilerin tarih boyunca katliamlara, baskılara ve ayrımcılığa maruz kaldığını hatırlatarak, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde de bu nefretin devam ettiğini vurguladı. "2023 seçimleri öncesinde ve sonrasında yapılanları unutmadık" diyerek bu sistematik ayrımcılığın devam ettiğine dikkat çekti.

"Aleviler, bu ülkenin çimentosudur"

Alevilerin sadece mezhep üzerinden tanımlanamayacağını belirten Kılıç, Aleviliğin mazlumdan yana olmayı, haksızlığa boyun eğmemeyi temsil ettiğini söyledi. CHP’ye gönül veren Alevilerin Atatürk'ün mirasını savunan, laiklik ve demokrasiye bağlı yurttaşlar olduğunu ifade eden Kılıç, ayrıştırıcı dile karşı mücadelelerinin süreceğini vurguladı. Kılıç, "Alevilerin sustuğu bir ülkede kimsenin özgürlüğü güvende olamaz" diyerek mücadelelerinin devam edeceğini belirtti.