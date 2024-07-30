Bereketli topraklarına rağmen Aydın çiftçisinin emeğinin karşılığını alamadığını ifade eden Bülbül, TBMM’de yaptığı konuşmada, “Memleketim Aydın, bereketli topraklarında yetişen incir, zeytin, pamuk, kestane, çilek gibi tarım ürünleriyle ülkemizde önemli bir üretim merkezidir. Ancak Aydın çiftçisi, AKP’nin üretici aleyhine olan tarım politikaları sonucunda, ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi, ne ekerse eksin dert biçiyor” dedi.

Bülbül, Aydın’ın yaş incirinde fiyatların 25 TL’ye kadar gerilediğini, oysa kilogram maliyetinin 76 lira olduğunu belirterek, bu durumun incir üreticisinin emeğinin karşılığını alamaması anlamına geldiğini söyledi. Zeytin üreticilerinin de zor durumda olduğunu ifade eden Bülbül, mazot desteğinin 86 TL’de, gübre desteğinin ise 21 TL’de kaldığını, 124 TL destek alan çiftçinin litresi 46 liraya dayanan mazot ile ihtiyacını karşılayamadığını kaydetti. Bülbül, Tarım Kanunu’nun 21. maddesinin uygulanması ve çiftçiye Gayri Safi Milli Hasıladan alacağı yüzde 1 destekleme priminin verilmesi gerektiğini belirtti.