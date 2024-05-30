Miting, çay üretim maliyetlerinin karşılanmadığı gerekçesiyle üreticilerin taleplerini dile getirmek için önemli bir platform olacak.

Çay Üreticilerinin Sorunları Gündemde

CHP, atanmayan öğretmenler ve emeklilerin ardından şimdi de çay üreticilerinin sorunlarını gündeme getirmeye hazırlanıyor. CHP'nin Rize'den 46 yıl sonra seçilen milletvekili Tahsin Ocaklı, çay üreticilerinin yaşadığı sıkıntıları dile getirerek, hafta sonu düzenlenecek Çay Mitingi'nin detaylarını paylaştı.

Yaş Çay Alım Fiyatı Tepkisi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı yaş çay alım fiyatını kilogram başına 17 lira olarak açıkladı. Ancak bu fiyatın, kilogram başına maliyeti 17,80 lira olan çay üreticilerinin masraflarını karşılamadığı belirtildi. Üreticiler, bu durumu protesto ederek bulundukları kentlerde eylemler düzenlemeye başladı.

Bölgedeki CHP İl Başkanları Katıldı

CHP'nin Rize, Artvin, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun İl Başkanları, çay üreticilerinin yaşadığı sorunları ve taleplerini CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e aktardı. İl başkanlarının Rize’de büyük bir çay mitingi yapılması önerisi, Genel Başkan Özgür Özel tarafından olumlu bulundu.

Mitinge Yoğun Katılım Bekleniyor

Hafta sonu düzenlenecek mitinge, bölgedeki çay üreticilerinin yanı sıra CHP üyeleri ve diğer vatandaşların da yoğun katılım göstermesi bekleniyor. Mitingde, üreticilerin yaşadığı ekonomik zorluklar ve çözüm önerileri tartışılacak.

CHP'nin Destek Sözü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çay üreticilerinin yanında olduklarını ve sorunlarının çözümü için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Mitingde, çay alım fiyatlarının yeniden gözden geçirilmesi ve üreticilerin mağduriyetinin giderilmesi için hükümete çağrıda bulunulacak.

CHP RİZE MİLLETVEKİLİ OCAKLI: MALİYET 17,80; FİYAT 17 LİRA

Bu pazar (2 Haziran) düzenlenecek mitingin hazırlıklarını yürüten isimlerden biri CHP’nin Rize’de 46 yıl sonra seçilen Milletvekili Tahsin Ocaklı. Üretim maliyeti 17,80 lira olan çay için açıklanan alım fiyatının 17 lira olmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Ocaklı, “Üreticiler, çiftçiler bu koşullarda hayatta kalamıyor. Bölgede üretim yapan insanlar; odalar, kooperatifler aracılığıyla ya da bireysel olarak eylemler, protestolar yapmaya başladı. Çiftçilerden bize ‘miting düzenleyin’ talebi vardı. Bu talep il başkanlarımız tarafından Genel Başkanımıza iletildi. O da uygun buldu” dedi.

‘İKTİDARIN MALİYET HESABI YANLIŞ’

Mitingin asıl amacının iktidarın maliyet hesaplarının yanlışlığını ortaya koymak olduğunu ifade eden Ocaklı, “‘Gelin birlikte hesaplayalım, konuşalım, Meclis’te de tartışalım’ diyeceğiz. Bizim mitingimiz çiftçilerin hak talepleriyle ilgili. Çiftçiler de mücadelede kararlı” ifadelerini kullandı.

‘ÇAYDAKİ FİYAT POLİTİKASI BİLİNÇLİ, ÇİFTÇİYİ TARIMDAN VAZGEÇİRMEK İSTİYORLAR’

Çaydaki fiyat politikasının bilinçli olduğunu ifade eden Ocaklı, “Çayı, çiftçiliği bitirmek istiyorlar. Gayrisafi milli hasıladan yüzde 1 verilmesi gerekiyordu çiftçiye, bu 0,60 olarak gerçekleşti. Geçen yıl 0,75’ti. Fiyatları sürekli aşağıya çekip çiftçinin tarımdan vazgeçmesini sağlamak istiyorlar” ifadelerini kullandı.

1 KİLO ÇAY İLE ÖNCEDEN 4 EKMEK ALABİLİYORLARDI ŞİMDİ 1,3 EKMEK

Ocaklı, çay fiyatlarındaki belirgin düşüşün etkilerini şu örnekle anlattı: “Çiftçiler daha önce 1 kilo çay ile 4 ekmek alabiliyorlardı, şimdi 1,3 ekmek alabiliyorlar. Sadece ekmek üzerinden yapılan bir karşılaştırma ile bile ciddi bir gelir kaybına uğradıklarını görebiliyoruz. Akaryakıta yapılan zam gibi zam istiyorlar, enflasyon oranlarında zam istiyorlar çay fiyatında; bu kadar basit.”

‘ÇAYDAKİ FİYAT POLİTİKASININ ARKA PLANI TARIM ALANLARINI MADEN SAHASINA ÇEVİRMEK Mİ?’

İktidarın fiyat politikasının arka planındaki muhtemel bir riske dikkat çeken Ocaklı, “Çayı geçim kaynağı olmaktan çıkarıp, ekilebilir tarım alanlarını maden sahasına dönüştürmek ve mülkiyet el değişiminin önünü açmak istiyorlar” iddiasında bulundu.

Arhavi’de tarım alanlarının yüzde 70’inin maden alanlarına dönüştüğünü söyleyen Ocaklı, “Trabzon, Rize ve Artvin’de ne kadar tarım alanının maden sahası olarak ruhsatlandırıldığını soru önergesi ile bakana sordum. Bu soruyu cevaplamasını umuyoruz, bizim elimizde de veriler var” diye konuştu.

ÇAY KANUNU ÇIKMALI

Çay üretiminin kanunla düzenlenmemesinin de sıkıntı yarattığına dikkat çeken Ocaklı, “Çay üreticileri özel sektördeki fırsatçılara mahkum oluyorlar. Çünkü çay dalda durmuyor, hemen toplanması ve satılması lazım. Ama ne oluyor özel sektör taban fiyatın altında alıyor. Kimse de buna bir şey demiyor. Üretici satmak zorunda çünkü kuruyor. Bu yüzden çiftçinin kanun ile korunması gerekiyor. Ama yapmıyorlar çünkü amaçları çiftçiyi bitirmek” dedi.

‘ERDOĞAN’DAN RANDEVU İSTEDİM, YANIT ALAMADIM’

Çay üreticilerinin sorunlarına dikkatini çekmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu istediğini ancak yanıt alamadığını anlatan Ocaklı, “İyi niyetli bir biçimde kendisine iletilen verilerin doğru olmayabileceğini düşündüm. Kendi verilerimizle, Cumhurbaşkanına sunulan verileri karşılaştırma imkanı olması amacıyla bu randevuyu istedim. Cumhurbaşkanı’nın bilgi sahibi olmaması da imkansız. Demek ki takdir hakkını şirketlerden yana kullanıyor” dedi.

‘CUMHURBAŞKANI İLE BİR ARAYA GELEBİLSEYDİM TÜM VERİLERİ SUNARDIM’

Kendisi gibi Rizeli olan Cumhurbaşkanı’na bir çağrısı olup olmadığını sorduğumuz Ocaklı, şunları söyledi:

“Bu insanlar çayla çocuk okutuyorlardı, ev yapıyorlardı, geçiniyorlardı. Şimdi bunların hiçbirini yapamıyorlar. Aldıkları parayla geçinemez haldeler. Cumhurbaşkanıyla bir araya gelseydim, tüm verileri sunardım; ‘akaryakıt fiyatı şudur, gübre fiyatı budur, işçi fiyatı şudur’ diye madde madde izah ederdim. ‘Verdiğiniz fiyat doğru değil. Verdiğiniz fiyatın doğruluğunda ısrarcıysanız siz çiftçiyi bitirmek istiyorsunuz’ derdim”.

ÖZEL’DEN ÇAY İTTİFAKI ÇAĞRISI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de grup toplantısında Çay Mitingine değindi. Özel, “Türkiye'nin Laz demokratları, Çerkez demokratları, tüm Rizelileri, hangi partiden olursa olsun, AK Partilisini de MHP'lisini de herkesi çay ittifakına davet ediyorum” dedi.