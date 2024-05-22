Tahtasız, "Yirmi iki yıldır basın ve ifade özgürlüğüne darbe üstüne darbe vuran AKP iktidarı, sözde tasarruf tedbirleriyle basına bir de ekonomik darbe vurdu" dedi.

Basına Reklam Verilmesi ve Kamu Kurumlarına Gazete Alınması Yasaklandı

Tasarruf tedbirleri gerekçe gösterilerek basın organlarına reklam verilmesinin ve kamu kurumlarına günlük gazete alınmasının önünün kesildiğini hatırlatan Tahtasız, TBMM Genel Kurulu'nda şunları söyledi.

Tahtsız: "Böyle Bir Kararı Alsa Alsa AKP Alırdı"

"Böyle bir kararı alsa alsa okumaya düşman, basından rahatsız, eleştiriden korkan AKP iktidarı alırdı. Alınan bu yanlış karar pandemiden bu yana ekonomik sıkıntıları atlatamayan yerel basının kapısına kilit vuracaktır. Yerel ve yaygın tüm gazetelere ve internet haber sitelerine 2024 yılında verilecek resmî ilanların toplam tutarı 4 milyar civarında. Bu rakamın tamamı kamudan çıkmadığı gibi büyük bir kısmı KDV, vergi ve sigorta gibi yollarla kamuya geri dönüyor. ‘İtibardan tasarruf olmaz.’ diyen AKP iktidarı halkın haber alma özgürlüğünden tasarruf etmeye, gazeteleri kapatmaya ve işsiz gazeteciler ordusunu çoğaltmaya çalışıyor. Yerel basının idam fermanı niteliğindeki bu karardan vazgeçilmelidir. Yaşasın bağımsız, kalemini satmayan özgür basın."