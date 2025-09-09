CHP’li Mahmut Tanal, İl Başkanlığı’na yapılan polis müdahalesinde gözünden yaralandığını söyledi ve müdahaleyi “anayasal suç” olarak nitelendirdi.

CHP'li Mahmut Tanal’dan polis müdahalesine tepki

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda yaşanan polis müdahalesi sırasında yaralandığını açıkladı. Tanal, gözünden aldığı darbe nedeniyle hastanede tedavi gördüğünü ve vücudunda darp izleri bulunduğunu belirtti.

Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, polis müdahalesini “hukuksuz, kanunsuz ve keyfi” olarak nitelendirdi. Mahkeme kararı olmaksızın bir siyasi parti binasına zorla girilmesinin “anayasal suç” olduğunu söyledi.

“Demokrasiye ve halkın iradesine saldırı”

CHP’li vekil, müdahalenin yalnızca partisinin değil, demokrasinin asgari kuralları ve halkın iradesine karşı yapılmış bir saldırı olduğunu vurguladı.

Hastanede tedavi görüyor

Tanal, gözünde yaralanma ve vücudunda darp izleri bulunduğunu belirterek, “Bu hukuksuzluğun bedelini şu an hastanede tedavi gören ben ödüyorum” dedi.