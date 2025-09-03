CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İzmir Buca Kırıklar Cezaevi önünde açıklama yaptı. Tanrıkulu, tutuklu Murat Çalık’ın sağlık durumunun kötüleştiğini belirterek, “Çalık’ın cezaevinde tutulması yaşam hakkı ihlalidir, yaşamına kast edilmesidir” dedi.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu Buca Cezaevi önünde açıklama yaptı

Tanrıkulu, cezaevinde Murat Çalık, Mehmet Ali Çalışkan, Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya’yı ziyaret ettiğini söyledi. Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, özellikle Murat Çalık’ın sağlık sorunlarının ciddi boyutta olduğunu vurguladı.

“Doğrudan yaşam hakkı ihlali”

Tanrıkulu, Çalık’ın durumunu şöyle değerlendirdi:

“Bu, sadece sağlık hakkı ya da adil yargılanma hakkı ihlali değil; doğrudan yaşam hakkı ihlalidir. Üstelik iddianamesi yazılmamış, neyle suçlandığı bile belli değil. Yaklaşık 6 aydır cezaevinde.”

“Çalışkan’ın tutukluluğu izah edilemez”

Tanrıkulu, Mehmet Ali Çalışkan’ın da hiçbir belediye görevi bulunmadığını, Reform Enstitüsü Başkanı olarak “Kent Uzlaşısı” davası nedeniyle tutuklandığını söyledi. “Aradan 6 ay geçti, hâlâ iddianame yok. Çalışkan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgisi yok. Buna rağmen tutuklu kalması kabul edilemez” dedi.

“Delil yok, siyasi baskı var”

Tanrıkulu, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da delil olmadan cezaevinde tutulduğunu savundu. “Bir yandan insanlar silah bıraksın deniyor, diğer yandan siyasal hayata katılmak isteyenler cezaevinde tutuluyor. Bu büyük bir çelişkidir” ifadelerini kullandı.

