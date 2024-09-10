Vakıf üniversitelerinin 2024-2025 akademik yılı için belirlediği yıllık eğitim ücretleri, geçtiğimiz aylarda açıklandı. Büyük şehirlerdeki bazı vakıf üniversiteleri, özellikle Koç, Sabancı ve Bilkent gibi prestijli kurumlar, eğitim ücretlerine resmi enflasyon oranının çok üzerinde zam yaptı. Artış oranları, birçok vakıf üniversitesinde yüzde 100’ün üzerinde gerçekleşirken, Fenerbahçe Üniversitesi'nde bu oran yüzde 228’e kadar çıktı.

"Fahiş zamlara anlam vermek mümkün değil!"

CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Taşkın, bu durumu Milli Eğitim Bakanı ve Hazine ve Maliye Bakanı’na gönderdiği iki ayrı soru önergesiyle gündeme getirdi. Taşkın, vakıf üniversitelerinin eğitim ücretlerinde yaptığı yüksek artışların kabul edilemez olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Eğitim bir kamu hizmetidir. Devlet ya da vakıf üniversiteleri fark etmeden yüksek öğrenim ulaşılabilir ve nitelikli olmalıdır. Vakıf üniversiteleri kar amacı gütmemelidir. Bu nedenle eğitim ücretlerinde yapılan fahiş zamlara anlam vermek ve kabul etmek mümkün değildir."

YÖK'ün uyarısına rağmen artışlar yüksek

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), 10 Temmuz 2024 tarihli toplantısında vakıf üniversitelerine, eğitim ücretlerinde dikkat edilmesi gereken hususları bildirmişti. Ücret artışlarının Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalamasıyla sınırlı olması gerektiği belirtilmişti. Ancak, 2023-2024 akademik yılında yıllık ücreti 510 bin TL olan Sabancı Üniversitesi'nin 2024-2025 yılı için ücreti 1,1 milyon TL'ye çıkarken; Bilkent Üniversitesi 310 bin TL'den 620 bin TL'ye, Koç Üniversitesi ise 530 bin TL'den 1 milyon 75 bin TL'ye yükseltti.

Taşkın, şu soruları gündeme getirdi:

· 2024-2025 akademik yılı için Türkiye genelindeki vakıf üniversitelerinde yıllık ücret artış oranları ne kadar olmuştur? Hangi vakıf üniversiteleri, YÖK'ün belirttiği üzere, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) 12 aylık ortalama oranını aşmama uyarısına uymamıştır?

· Konuyla ilgili Bakanlığınızca bir inceleme yapılmış mıdır ve bu tür durumlar için öngörülen bir yaptırım var mıdır?

· YÖK’ün yaptığı uyarıya aykırı yapılan fahiş zamlarla ilgili YÖK bir işlem başlatmış mıdır?

· Eğitim hakkıyla yakından ilgili olan bu konuda, YÖK vakıf üniversitelerini neden denetlememektedir? YÖK’ün bu artışlara karşı uyguladığı bir yaptırım var mıdır?