CHP İzmir Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Rahmi Aşkın Türeli, bugün başlayacak vergi paketi görüşmeleri öncesinde önemli değerlendirmelerde bulundu. Türeli, yeni vergi paketinde vergi adaleti ve vergi reformlarına dair hiçbir düzenleme olmadığını belirterek eleştirilerini dile getirdi.

"Göstermelik bir adım"

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri başlayacak olan yeni vergi paketi için sert eleştirilerde bulundu. Türeli, vergi adaleti ve dolaylı-dolaysız vergi ayrımı gibi temel konuların pakette yer almadığını vurguladı. "2024 yılında vergi harcamalarının 2.2 trilyon lira olduğu bir ortamda, pakette sadece 30 milyar liralık düzenleme yapılmış. Bu, göstermelik bir adım" dedi.

"Tasarruf yok, verimlilik yok"

Türeli, tasarruf önlemlerini içeren torba yasa teklifini de değerlendirdi. Mayıs ayında çıkan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin etkisiz olduğunu belirterek, "AKP iktidarları döneminde çıkarılan 6'ncı tasarruf paketi ve hepsi birbirinin aynısı. Tasarruf yok, verimlilik yok. Bu paketler algı yönetimiyle yürütülmeye çalışılıyor ama artık toplum bunu görüyor" ifadelerini kullandı.

"Togg'un olumsuz etkileneceği aşikar"

Torba yasa teklifindeki elektrikli araçlar üzerindeki vergi düzenlemesine de değinen Türeli, bu düzenlemenin belirli marka ve modeller için yapıldığına dair kamuoyunda konsensüs oluştuğunu belirtti. "Özellikle hibrit araçlar için ÖTV indirimi sağlanıyor. Bu düzenlemenin hangi marka ve modelleri etkileyeceği belirsiz, ancak yerli otomobilimiz Togg'un olumsuz etkileneceği aşikar" dedi.

Kamu-Özel iş birliği projeleri

Türeli, kamu-özel iş birliği projelerine de dikkat çekerek, "2024-2026 döneminde 673,6 milyar lira harcama yapılacak projeler var ve bu projelere tıkır tıkır döviz cinsinden para ödüyoruz. Ancak bu tasarruf paketinde bu konulara dair hiçbir düzenleme yok" şeklinde konuştu.

Çinli firmaya eleştiri

Yerli otomobil Togg'a sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Türeli, Çinli bir firmanın Türkiye'deki yatırımını ve ithalat avantajlarını eleştirdi. "Bu düzenleme ile Türkiye'de üretim yapılmadan, sadece ithalat üzerinden vergi indirimleri sağlanacak. Bu, ülkemizin çıkarlarına aykırıdır" diyerek, düzenlemenin gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.