CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, TBMM’de yaptığı konuşmada kamuda uygulanacak tasarruf tedbirleri dolayısıyla yerel basına ilan verilemeyeceği ve yerel gazetere abone olunamayacağının yerel basını bitirmek olacağını belirtti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, “Kamuda Tasarruf Paketi'nde yer alan "Basın ve yayın organlarına ilan ve reklam verilmeyecek, kamu kurum ve kuruluşlarınca hiçbir şekilde günlük gazete alımı yapılmayacak, görev alanıyla ilgili olmayan yayınlara abone olunmayacak." düzenlemesinin kamudan ilan alan yerel basının can suyunu kestiğini ifade etti.

Yaşanan ekonomik sorunlar gazete maliyetini oluşturan girdilerin döviz cinsinden fiyatlarını arttırdığını kaydeden Milletvekili Yontar, PTT gönderim ücretlerinin de artışın cabası olduğunu belirterek, "Bu yetmezmiş gibi, SGK da basın kuruluşlarının ilan kaybına neden olacak bir düzenleme yaptı. Piyasa değeri 500 bin TL ve üzeri olan satışlarını bir veya daha fazla süreli yayında ilan yoluyla duyuran SGK, alt sınırı 2 milyon 500 bin liraya çıkararak gazetelerin ilan alamamasına yol açtı. Halkın özgür haber alma hakkı doğrultusunda SGK düzenlemesinin iptalini, posta ücretlerinin basına özel belirlenmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.