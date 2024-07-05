Boğaziçi Üniversitesi'nde gerilim devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş başkanlığındaki CHP'li vekiller, üniversite girişinde güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmadı. Özçağdaş, kameralar önünde yaşanan tartışmada güvenlik görevlilerinin yasa dışı davrandığını savunarak, vekillerin girişinin engellenemeyeceğini belirtti.

Gerilimler arttı

Özel güvenlik görevlilerinin CHP'li vekilleri engellemesi, Boğaziçi Üniversitesi'nde son dönemde artan gerilimin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Önceki günlerde de üniversite rektörlüğünün, öğrencilerin alternatif mezuniyet törenini yüksek sesli müzik açarak engellemesi tepkilere neden olmuştu.

Talimatın rektörden geldiği iddiası

CHP'li vekiller, kamu adına denetim yapma yetkilerine sahip olduklarını vurgulayarak, üniversite yönetiminin bu şekilde davranmasının hukuka aykırı olduğunu ifade etti. Güvenlik görevlileri ise talimatın rektör Naci İnci'den geldiğini savundu.

Ayrıntılar gelecek...