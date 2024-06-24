CHP'nin gölge kabinesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bugün saat 10.00'da bir araya gelecek. Bu önemli görüşme, CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı zirvede gündeme gelmişti.

Görüşmenin Gündem Maddeleri

Karatepe, toplantıda asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılması beklenen zammı, tarımsal desteklerin artırılması taleplerini, tutarsız TÜİK verilerini, Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) projelerini ve Varlık Fonu'nu gündeme getirecek. Ancak CHP kanadı, bu görüşmenin "iktidara ekonomi konusunda destek verme" veya "AKP ile ortak ekonomi çalışması yapma" amacı taşımadığını net bir şekilde belirtiyor.

Yeni Vergi Düzenlemesi Tartışmaları

Meclis'e sunulacak yeni vergi düzenlemesi öncesinde çeşitli iddialar konuşuluyor. Yeme ve gübreye KDV artışı, ev sahiplerinin yıllık kira vergisinin her ay peşin alınması, yurtdışı çıkış harcının 3 bin TL'ye çıkarılması, ticari veya serbest meslek faaliyetlerindeki mükelleflerin sıkı takibe alınması ve hatta bahşiş gelirlerinde basitleştirilmiş vergi uygulaması gibi konular gündemde.

‘HALK ERKEN SEÇİM İSTEYEBİLİR’

Geleceği söylenen vergilerle iktidarın krizin faturasını emekçiye yüklemek istediğini söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, “Az kazanandan az, çok kazanandan çok alınan bir sisteme ihtiyaç var. Bu haliyle sadece boşalan kasa, emekçinin sırtından doldurulmaya çalışılıyor. Emeğiyle geçinenleri çok daha kötü günlerin beklediğini görüyoruz. Toplumun baskısı iktidara bir erken seçim çağrısı yaptırtacaktır. Çünkü temmuzda da asgari ücrete bir zam yok. Emekliye de çok ufak bir zam yapılacak” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat da Bakan Mehmet Şimşek’i eleştirerek “Bakan krizin mağdurlarına bedel ödetmeye çalışıyor. Asıl, kazancı vergilendirmemiz lazım. Getirilecek vergilerin tamamı mal fiyatlarına yansıyacaktır ve enflasyon olarak geri dönecektir” diye konuştu. (Cumhuriyet)