Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde genç teğmenlerin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atmaları ve kılıç çatma seremonisi nedeniyle başlatılan disiplin soruşturmaları ile verilen ihraç kararlarına karşı yurt genelinde yapılan protesto açıklamaları yeni bir davayı beraberinde getirdi.
Bu açıklamalara destek veren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu hakkında, Askeri Ceza Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla dava açıldı. Dosya İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.
Davanın ikinci duruşması bugün, 16 Eylül 2025 Salı günü saat 10.40’ta İzmir Adliyesi’nde yapılacak.
Söz konusu yargılama, Kara Harp Okulu’ndaki törende başlayan disiplin süreçlerinin ardından siyaset cephesine de sıçramış olması nedeniyle dikkat çekiyor.