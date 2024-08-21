21 Ağustos 2024 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, sokak röportajı sonrası tutuklanan Dilruba'yı İzmir'deki Şakran Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Dilruba'nın kendisini destekleyenlere selam gönderdiği belirtilirken, Asu Kaya, genç kızın sadece düşüncelerini ifade ettiği için tutuklanmasını kabul etmediklerini ifade etti. Kaya, bu durumu muhalefeti sindirmeye yönelik bir girişim olarak değerlendirdiklerini vurguladı.

Kaya ayrıca, Dilruba'nın annesinden ilk kez ayrı kaldığını ve doğum gününün yaklaştığını belirterek, "Doğum gününde özgürlüğüne kavuşmalı. Düşüncelerini ifade ettiği için bir insanın tutuklanmasını kabul etmiyoruz," dedi.

Gökan Zeybek ise, Dilruba'nın güçlü ve kararlı bir kişilik olduğunu söyledi. 3 Eylül'de yapılacak mahkemeye geniş bir katılım sağlayacaklarını belirten Zeybek, "O gün veya öncesinde serbest kalmasını bekliyoruz," şeklinde konuştu.