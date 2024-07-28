İzmir'de iki kişinin hayatını kaybettiği 'elektrik faciası' soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan'ın adliye önünde alkışlarla karşılanması tartışmalara neden oldu. CHP'li Levent Yıldır, AK Partili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın eleştirilerine sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Soruşturmada tartışmalar büyüyor

İzmir Alsancak'ta yağmur sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve diğer bazı kişiler adliye önünde alkışlarla karşılandı. Bu durum, kamuoyunda ve siyasi arenada tartışmalara yol açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Levent Yıldır, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın eleştirilerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

AK Partili Çankırı'dan sert eleştiriler

Ceyda Bölünmez Çankırı, olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Ölümlerin üzerinden siyaset yapılmaz, şov yapılmaz! İzmir Alsancak'ta hayatını kaybeden gençlerimizin ölümünün derin üzüntüsünü yaşarken, CHP'li yetkililerin adliye önünde sevinç gösterileri yapmasını kınıyoruz" dedi. Çankırı, CHP'li yöneticilerin adliye önünde nöbet tutmak yerine sorumluları tespit etmeleri gerektiğini vurguladı.

CHP'li Yıldır'dan yanıt

Levent Yıldır, Çankırı'nın açıklamalarına şu şekilde yanıt verdi: "Gerçekten de bu üste çıkma, hiçbir zaman bir hatayı kabullenmeme, daima karşıdaki insan ya da insanları suçlama ve nihayet bu 'arşa yükselen ego' AKP’li siyasetin temelini oluşturuyor. Her şeyden önce iki masum insanın ölümüne dair sorumluluğun kimde olduğunu yargılama süreci ortaya koyacaktır. Sayın vekilin kınama çabası, sadece gerçek suçlunun ortaya çıkmasından duyduğu korku ve telaşı gösterir."

Yargı süreci devam ediyor

Yıldır, açıklamasında suçsuz olduğuna inandıkları çalışma arkadaşlarının serbest bırakılmasının, adaletin sağlanması ve gerçeğin ortaya çıkması açısından önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, sevinç gösterisi yapılmadığını, belediye başkanı ve tüm insanların ölümlerin verdiği ağırlık altında gereken sükuneti ve sorumluluğu gösterdiklerini ifade etti.

Suçsuz bir insanı suçlu gösterme çabası

CHP'li Levent Yıldır, "İZSU Genel Müdürümüz, o kablo ile ilgili hiçbir çalışma sırasında görevde değildi. Bu yapılan, suçsuz bir insanı suçlu gösterme çabasıdır. Böylesi bir çaba, sorumsuz ve vicdansız bir girişimdir. Sonuçları, Sayın vekil dahil hiçbir kimsenin kaldırabileceği bir sorumluluk değildir. Adaleti bu tür algılar ve çarpıtmalarla sağlamaya çalışmak acımasızlıktır. Bu acımasızlığı görmezden geldiğiniz için biz sizi kınıyoruz" diye sözlerini tamamladı.