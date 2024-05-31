Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'yi makamında ziyaret etti. Yücel, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Lal Denizli'nin gençliği, enerjisi ve partideki başarılı performansıyla Çeşme'ye ve İzmir'e değer kattığını ifade etti.

Yücel'in ziyaretine, CHP Çeşme İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları ve ilçe yöneticileri ile Çeşme Belediye Meclis Üyeleri de katıldı. Ziyaret sırasında Yücel, Lal Denizli'ye yeni görevinde başarı dileklerini iletti ve gelecek dönemde başarılı işlere imza atacaklarına inancını dile getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel'in Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'yi ziyareti, partinin yerel yönetimlerle olan iş birliğini ve dayanışmasını göstermesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu samimi buluşma, Çeşme ve İzmir halkının da takdirini kazanmış durumda.