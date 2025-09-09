CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla sosyal medya üzerinden bir mesaj yayımladı. Yücel, 9 Eylül’ün yalnızca İzmir’in değil tüm Türkiye’nin kurtuluş günü olduğunu vurguladı.

Mesajda bağımsızlık vurgusu

Deniz Yücel mesajında, “9 Eylül sadece İzmir’in değil bir ülkenin kurtuluşunun günüdür. 9 Eylül, bir milletin, bağımsız ve özgür yaşayabilmek için kendi iradesini tüm dünyaya gösterdiği gündür” ifadelerini kullandı.

Tarihsel hatırlatma

Yücel, Büyük Taarruz’un 26 Ağustos 1922’de Kocatepe’de başladığını ve İzmir’de zaferle taçlandığını belirterek, “İzmir’in kurtuluşunun 103. yılını coşku ile kutluyor, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum” dedi.

9 Eylül sadece İzmir’in değil bir ülkenin kurtuluşunun günüdür.



9 Eylül, bir milletin, bağımsız ve özgür yaşayabilmek için kendi iradesini tüm dünyaya gösterdiği gündür.



9 Eylül, 26 Ağustos 1922 sabahı Kocatepe’de başlayan Büyük Taarruz’un, İzmir’de zaferle taçlandığı gündür.… pic.twitter.com/ILq1JnB0jA — Av. Deniz Yücel (@avdenizyucel) September 9, 2025