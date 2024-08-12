Türkiye 40 yıl sonra Olimpiyat Oyunları’ndan ilk kez altın madalya alamadan 64. sırada tamamlayarak döndü. Türkiye’nin geçmiş yıllardaki başarılarını sıralayan CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, AK Parti’yi “22 yıldır ülkeyi yöneten, defalarca olimpiyatlara ev sahipliği yapmaya aday olup kazanamayan AKP iktidarı sporcu yetiştirmekten aciz. Olimpiyatları ısrarla almak istemelerinin sebebi de, aslında spor altyapılarının yapılmasının zorunlu olması. Yani yine inşaat ve rant sevdası... Yine 5'li çetelere verilecek ihaleler...” sözleriyle eleştirdi.

Türkiye, 1984'ten bu yana ilk kez Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanamadı. Ülke Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda üç gümüş ve beş bronz madalya aldı. Türk sporcularının mücadeleleri ve performansları büyük takdir topladı ancak altın madalya hedefinin gerçekleşmemesi, spor dünyasını üzdü.

Erdoğan: "Spora en büyük yatırımı yapan biziz"

Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Spora yaptığımız yatırımların meyvelerini topluyoruz” dedi. Türkiye’yi futbol sahaları ve yüzme havuzlarıyla donattıklarını savunan Erdoğan, “Şimdiye kadar hizmete açtığımız Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın da aralarında olduğu 38 stadı açtık. Şu anda 4 tanesinin yapımı devam ediyor. Türkiye genelinde 2002’de 595 futbol sahası varken biz bunu 1365’e çıkardık. Spor solunu sayısı da 904’e yükseldi. Toplam spor tesislerini 1500’den aldık 4455’e çıkardık. Futbol sahaları yüzme havuzları ile Türkiye’yi donattık. Kulüplerimizin mali sürdürülebilirliğinin devamını sağladık. Elini vicdanına koyan herkesin sporun tüm dallarına en büyük yatırımı yapan en güçlü desteği veren açık ara bizim iktidarımızdır. Meyvelerini de yavaş yavaş toplamaya başladık” dedi.

Paris’te altın madalya sevinci yaşanamazken, madalya sıralamasında sporcuların çok gerilerde bırakılmasına ise tepki büyük oldu.

"Liyakatsiz AKP yönetiminde insan kaynağımız harcanıyor"

CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, olimpiyatlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yücel, tepkisini “İlk 10'daki ülkelerin hepsinden genç nüfusa sahip olmamıza, birçoğundan daha fazla nüfusumuz olmasına rağmen Türkiye'nin sekiz madalyayla 64. sırada olması beceriksiz ve liyakatsiz AKP yönetiminin elinde insan kaynağımızın nasıl harcandığının kanıtı ve utanç vesikasıdır” diyerek ifade etti.

"Filenin Sultanları her daim gururumuz"

AK Parti’nin tüm spor dallarının tüm federasyon seçimlerine müdahil olduğuna dikkat çeken Yücel, “Benim adamım federasyon başkanı olacak diye diretirseniz, kadınları spordan dışlarsanız netice bu olur. Yahu başka ülke olsa Filenin Sultanları'nı sırtında taşır. Siz trollerinizle kızlara etmedik hakaret bırakmadınız... Onlar bizim her daim gururumuz. Tebrikler Atatürk' ün kızları...” dedi.

İlk görsel 2024 Paris Olimpiyatlarında en fazla madalya kazanan ilk 10 ülkenin listesi. İkinci görsel ise aynı ülkelerin 2023 yılı yaş ortalamaları.



Her iki görsel, aslında 22 yıllık AKP ve Erdoğan yönetiminin ekonomide, sağlıkta, eğitimde olduğu gibi spor alanında da ülkeyi bir… pic.twitter.com/ZhIDsZU1VC — Av. Deniz Yücel (@avdenizyucel) August 11, 2024