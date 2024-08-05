CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, sosyal medya erişim kısıtlamaları ve CHP'li belediyelere yönelik mali politikalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yücel, Türkiye'nin mevcut yönetim anlayışını eleştirerek, sosyal medya üzerindeki sansür ve belediyelere yönelik finansal baskılara dikkat çekti.

Sosyal medya ve Anayasa Mahkemesi eleştirisi

Deniz Yücel, sosyal medya platformu Instagram’a getirilen erişim kısıtlamalarını ve Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına yapılan müdahaleleri sert bir şekilde eleştirdi. Yücel, Türkiye’nin Anayasa Mahkemesi üyelerinin bile ifade özgürlüğüne sahip olmadığı bir ülke haline geldiğini belirtti. Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının erişime kapatılmasını ve sosyal medya platformlarına yapılan kısıtlamaları “Muz Cumhuriyetlerinde bile yaşanmayacak bir olay” olarak tanımlayan Yücel, bu durumun AKP’nin sansürcü ve baskıcı politikalarının bir yansıması olduğunu vurguladı.

CHP’li Belediyelere mali baskılar

Yücel, AKP iktidarının CHP'li belediyelere yönelik mali baskılarını da gündeme getirdi. Son dönemde belediyelere yönelik borç tahsilatları ve finansal engellemelerin, iktidarın seçim kaybetme endişesinden kaynaklandığını belirtti. CHP’li belediyelerin hizmet yapamaz hale getirilmek istendiğini ifade eden Yücel, AKP iktidarının yandaş şirketlere sağladığı desteklere dikkat çekerek, belediyelere yönelik bu mali baskıların adil bir yönetim anlayışıyla bağdaşmadığını söyledi.

Fındık üreticilerine destek çağrısı

İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Türkiye’de fındık üreticilerinin yaşadığı sorunlara da değindi. Fındık fiyatlarının üretim maliyetlerini karşılamadığını belirten Yücel, hükümetin fındık üreticilerini desteklemek yerine küresel şirketlerin tekeline bırakma politikası izlediğini ifade etti. Fındık alım fiyatının en az 160 lira olarak revize edilmesi gerektiğini ve üreticilere yönelik desteklerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Anayasa Mahkemesi ve hukuk

Deniz Yücel, Anayasa Mahkemesi'nin Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili kararına da dikkat çekti. Yücel, kararın hukuk ve adalet açısından önemli bir ders niteliğinde olduğunu belirtti. Ancak, AYM’nin kararının uygulanmaması ve siyasi baskıların söz konusu olduğunu ifade etti. Kamu kurumlarının AYM kararlarını uygulamaması durumunda hesap vereceklerini vurgulayan Yücel, bu süreçte TBMM’nin olağanüstü toplantıya çağrılacağını duyurdu.

İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı

Son olarak, CHP Parti Sözcüsü Yücel, parti kurultayına ilişkin bilgiler verdi. 4-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek “İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı”nın, CHP’nin iktidar programının yazıldığı bir süreç olacağını ve çeşitli değişikliklerin yapılacağını açıkladı. Kurultayın detaylı programı ve takvimi hakkında bilgi verdi.