CHP Parti Sözcüsü Avukat Deniz Yücel, WhatsApp hesabının ele geçirildiğini ve kötü niyetli kişiler tarafından kullanıldığını sosyal medya üzerinden duyurmuştu.

Deniz Yücel, WhatsApp hesabının ele geçirilmesiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: “WhatsApp hesabım maalesef kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilmiştir. Hesabımdan size gelen mesajların, aramaların ya da diğer iletişimlerin benden gelmediğini ve güvenli olmadığını bilmenizi isterim. Bu süre zarfında lütfen benden gelen hiçbir mesaja itibar etmeyin, linklere tıklamayın ve kişisel bilgilerinizi paylaşmayın.”

Hesabın profil fotoğrafı değiştirilmiş

Deniz Yücel’in ele geçirilen WhatsApp hesabına ait bir ekran görüntüsü sosyal medyada yayımlandı. Görüntüde WhatsApp profil fotoğrafının olduğu kısımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yer aldığı dikkat çekici bir detay ortaya çıktı.