CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın çocukların işçileşme oranı açısından Türkiye’nin vahim bir tablo sergilediğine dikkat çekti. Taşkın, Mesleki Eğitim Merkezleri’ne (MESEM) kaydolan öğrenci sayısı 1,5 milyon olduğunu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Haziran 2017-Aralık 2023 döneminde yaptığı saha çalışmasına göre sokakta çalıştırılan çocuk sayısı ise 46 bin 754 söyledi. Öte yandan bu rakamlara göçmen çocuklar ve mevsimlik tarım işçisi çocukların dahil olmadığını onlar da eklenince Türkiye’de işçi çocuk sayısı 3,5 milyonu aştığını söyledi.

"MESEM emek sömürü merkezidir"

CHP’li Taşkın, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü nedeniyle yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “TÜİK’in verilerine göre çocuk işçi oranı yüzde 22,1’e yükseldi. Bu oran 2022’de yüzde 18,7 idi. Çocuk işçiliğinin artmasının arkasında iktidarın yanlış politikaları var. Ekonomik krizden çocuklar da etkileniyor. Yoksulluk derinleştikçe çocuklar eğitim hayatından koparılıp çalışmaya yönlendiriliyor. MESEM bir eğitim değil, ucuz emek sömürüsü merkezidir. MESEM ise kendi başına bir sorun alanı. MESEM kapsamında çalışan çocuklar öğrenci değil, işçi statüsündeler. Bu merkezlerde çalıştırılan 9., 10. ve 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin üçte biri, 12. sınıf öğrencilerineyse asgari ücretin yarısı kadar ödeme yapılıyor. Öte yandan, MESEM, çocukların iş cinayetlerinde yaşamını yitirmesine de zemin hazırlıyor. Şu ana kadar yaşları 14 ve 17 arasında değişen 9 çocuk MESEM kapsamında çalışırken hayatını kaybetti. 2013-2024 yılları arasındaki on bir yılda ise en az 695 çocuk işçi hayatını kaybetti. Dün de 11 yaşında bir çocuk okulda karne heyecanı yaşaması gerekirken çalıştığı iş yerinde asansör kabiniyle duvar arasına sıkışarak can verdi.