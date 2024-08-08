Haber Ekspres Gazetesi’nden Turgay Kılıç’ın haberine göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve ilçe belediye başkanlarıyla basına kapalı toplantıda buluştu. Toplantı bitiminde gazetecilerin karşısına çıkan Aslanoğlu, "Belediyeleri hizmet ettirmemek için darboğaza sokanlar tüm örgütü karşısında bulacaktır. Belediyelerin SGK borçları ile ilgili şu kadarı CHP’li belediyelere ait demek doğru değil. Onlardan aldığımız belediyelere ait. Ya 2019’da almışız ya da 2024’te. İzmir’de 180 bin CHP’li elleriyle çöp toplar yine de onlara bu hazzı yaşatmaz” ifadelerine yer verdi.

Başka bir garabetle karşı karşıyayız

Aslanoğlu, “Ülke öyle bir halde ki maaşa yüzde 20 zam yapmanız hiçbir sorunu çözmüyor. Asgari ücrette milyonlarca vatandaş açlıkla boğuşuyor. Ülkenin kaynakları dar gelirliye değil bizim beşli çete dediğimiz yandaşlara gittiği çok açık. Belediyelerimiz hizmet etmesin diye her gün başka bir garabet ile karşı karşıya kalıyoruz. Vatandaşa hizmet edilmesin diye bu kadar çalışan bir iktidarı hiçbir zaman görmedik. Belediyeler vatandaşın da derdini çözmesin diye yapmadıkları kalmadı. Tasarruf tedbirleri adı altında belediyelerin çalışmalarını engelliyorlar. Tasarrufa karşı değiliz başta Cumhurbaşkanlığı uçakları, konvoylar olmak üzere belediyelerde de gerçekten ihtiyaç olmayan ne varsa tasarruf edilmeli. Ancak belediye hizmetleri üretebilmek için temizlik aracı alımına bile tasarruf denilerek izin verilmiyor. Belediyeleri hizmet ettirmemek için darboğaza sokanlar tüm örgütü karşısında bulacaktır. Belediyelerin SGK borçları ile ilgili şu kadarı CHP’li belediyelere ait demek doğru değil. Onlardan aldığımız belediyelere ait. Ya 2019’da almışız ya da 2024’te. İzmir’de 180 bin CHP’li elleriyle çöp toplar yine de onlara bu hazzı yaşatmaz” ifadelerini kullandı.

3 ayda bir toplantı

Aslanoğlu, toplantının içeriğine de değinerek, “İzmir’deki 30 ilçe başkanımız, 29 belediye başkanımız bu toplantıda yer aldı. Yapacağımız çalışmaları değerlendirmek için biraraya geldik. Belediye başkanlarımızın örgütten beklentilerin, çalışma önerilerini not aldık. Öte yandan örgütümüzün belediye başkanlarından hizmet beklentilerini aktarabilmek için biraradaydık. Kent içindeki çalışmaların ortak bir kanal içinde yürütülmesini sağlamak ve iktidara yürüdüğümüz bu günlerde hep beraber kent için çalışmaya nasıl devam edeceğimizi belirlemek için biraraya geldik. Verimli bir toplantı oldu. Bu toplantıları 3 ayda bir yapacağız. Eksiklerimizi demesek de gelişmeye açık yönlerimizi gözden geçirip ilerleteceğiz. Vatandaşımızın derdine derman olabilmek için bir araya çalışmaya devam edeceğiz. Seçimlerin üzerinden yaklaşık 120 gün geçti Halkımızın sorunları da giderek büyüyor. 14-28 Mayıs seçimleri sırasında halkımızın bu sorunlarını anlatmaya çalışmıştık ve o tarihten sonra ülkenin sorunları giderek çoğaldı” dedi.

Bütçe maaşlara gidiyor

Memur ve işçi eylemlerine dair soruya yanıt veren Aslanoğlu şunları anlattı:

“Ekonomi o kadar kötü ki asgari ücret kurtarmadığı için 30 bin de kurtarmıyor. İzmir’de ev kiraları 20 bini geçmişken emekçilerin ‘geçinemiyoruz’ çığlığını anlıyor ve haklı da buluyoruz. Bunu da mitingler ile destekliyoruz. Kaynakların kısıtlı olduğu yerlerde genelde iktidar değilken bazı şeyleri yapabilmek kolay değil. CHP’li belediye başkanları gerekliliklerini yerine getiriyorlar. Bütçelerin büyük bir kısmı personel maaşlarına gidiyor. Bunun daha da yükseltilebilmesi gelir kalemlerini arttırılmadığı noktada maşaların ödenemeyeceği için bir noktada kalıyor. İzmir demokrasinin beşiğidir, hakkını arayan herkese kapı sonuna kadar açıktır. Biz zaten Türkiye’de herkesin hakkını alması için sesini yükseltmesi gerektiğini söyleyen sosyal demokrat bir partiyiz."