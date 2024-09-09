Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 101. kuruluş yıldönümü, İzmir’in Foça ilçesinde büyük bir coşkuyla kutlandı. Tören, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk anıtı önünde gerçekleştirildi. CHP Foça İlçe Başkanı Suat Yılmaz’ın öncülüğünde düzenlenen etkinliğe CHP'li Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, parti yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Tören, Atatürk anıtına çelenk sunulması ve saygı duruşuyla başladı. Ardından İstiklal Marşı okunarak törenin resmi kısmına geçildi. Katılımcılar, Atatürk’ün anısına saygı duruşunda bulunarak, Cumhuriyetin değerlerine bağlılıklarını ifade etti.

Suat Yılmaz’ın konuşması: "Güçlü Türkiye için ilkelerimizi uygulamalıyız"

CHP Foça İlçe Başkanı Suat Yılmaz, konuşmasında, partinin 9 Eylül 1923 tarihinde kabul edilen kuruluş tüzüğüne atıfta bulunarak, bu tarihin CHP’nin kuruluş günü olarak kabul edildiğini vurguladı. Yılmaz, "Partimizin kuruluş tüzüğünün 1. maddesinin fıkraları, milli hakimiyetin halk için ve halk tarafından icrasına rehberlik etmek, Türkiye'yi çağdaş bir devlet haline getirmek ve kanunun üstünlüğünü hakim kılmak için çalışmaktır. Çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmamız ancak bu 3 maddenin uygulanmasıyla mümkündür ve bu da güçlü Türkiye demektir. İyi ki varsın Cumhuriyet Halk Partisi," şeklinde konuştu.

Kardelen Gerçek: "CHP’nin kökleri Kuvayı Milliye’ye dayanıyor"

Törende konuşan diğer bir isim ise CHP’nin köklerinin Kuvayı Milliye’ye dayandığını belirten Kardelen Gerçek oldu. Gerçek, CHP’nin kuruluşuyla birlikte laik ve demokratik Türkiye’nin temellerinin atıldığını vurgulayarak, "Cumhuriyet Halk Partisi köklerine bağlı kalırken, değişime ve gelişime de açıktır. Benim iki büyük eserim vardır: Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri ise Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Partimizin ve ülkemizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz," dedi.

Törenin ardından

Tören, katılımcıların Atatürk anıtı önünde toplu fotoğraf çektirmesi ve sohbetlerle sona erdi. CHP’nin 101. kuruluş yıldönümü, hem geçmişin hem de geleceğin değerlerine olan bağlılığı ve partinin ülke genelindeki etkisini yeniden hatırlatmış oldu.