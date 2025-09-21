Kurultayda, bin 127 delege sandık başına gidecek ve Genel Başkan Özgür Özel tek aday olarak yarışacak.

Kurultayda İstanbul il delegeleri, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri oy kullanmayacak. Parti tüzüğüne göre öncelikle Genel Başkan, 60 üyeli Parti Meclisi ve 15 üyeli Yüksek Disiplin Kurulu için güven oylaması gerçekleştirilecek, ardından blok liste yöntemiyle parti organlarının seçimine geçilecek.

Hukuki tartışmalara ve engelleme girişimlerine rağmen kurultay toplanırken, Özgür Özel’in karşısına rakip çıkması beklenmiyor. Yönetimde köklü bir değişiklik öngörülmezken, önceki kurultayda belirlenen “A Takımı”nın büyük ölçüde korunacağı ifade ediliyor.

Kurultay salonunun fiziki kapasitesi nedeniyle seyirci alınmayacak. Basın mensupları için ise fuaye alanında özel çalışma alanları oluşturuldu. Özel’in yanında, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri de blok liste yöntemiyle yapılacak.

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultaya katılması beklenmiyor. Ayrıca Kılıçdaroğlu’na yakın bazı delegeler ile İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin de salonda yer almayacak. CHP kurultay salonunda Kılıçdaroğlu için ayrıca koltuk ayrılmadığı görüldü.

Kurultayda divan başkanlığı için CHP Grup Başkanvekili Murat Emir önerildi. Kurultayın ilerleyen saatlerinde güven oylaması ve parti organlarının seçimleri tamamlanacak.

CHP’nin bu olağanüstü kurultayı, partinin son dönemde yaşadığı hukuki ve örgütsel tartışmalara son noktayı koyması açısından büyük önem taşıyor.