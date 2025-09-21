Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) “Darbeye ve Kayyıma Hayır” temalı 22. Olağanüstü Kurultayı, Aydın örgütünün güçlü katılımıyla Ankara Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yüksek Seçim Kurulu’nun iptal taleplerini reddetmesiyle başlayan kurultayda, Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu ve Genel Başkan için güven oylaması yapıldı.

Aydın’dan CHP milletvekilleri Bülent Tezcan ve Evrim Karagöz, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi delegelerle birlikte Ankara’da hazır bulundu.

11.55’te başlayan ve 13.00’te tamamlanan oylamada 917 delege sandığa gitti, 835 oy geçerli, 82 oy ise geçersiz sayıldı. Geçerli oyların tamamını alan Özgür Özel, bir kez daha CHP Genel Başkanlığına seçildi. Böylece Özel, son iki yılda üçüncü kez bu göreve gelmiş oldu.

Genel Başkan Özel konuşmasında iktidara sert sözlerle yüklendi:

“Bu iktidar Trump’tan icazet almış bir iktidardır. CHP bu milletin adamıdır, evladıdır… Tayyip Erdoğan Trump’ın adamıdır.”