CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Edremit ilçesini ziyaret ederek, partililerle buluştu ve vatandaşlara hitap etti. İlk olarak CHP Edremit İlçe Teşkilatını ziyaret eden Özel, ardından Edremit Belediyesine geçerek burada bir zeytin ağacı dikti. Belediye önünde vatandaşlara seslenen Özel, partisinin toplumsal sorunlara odaklandığını vurguladı.

"Herkese sahip çıkacağız"

Özel, konuşmasında halkın gerçek sorunlarına odaklanacaklarını belirterek, “Yokluğa, yoksulluğa, açlığa, sefalete rağmen inadına oylar kullanmak, kutuplaşan toplumdan medet umanlara karşı bizim hedefimiz herkese birden sahip çıkmaktır. AK Parti'linin de yoksulu, MHP'linin de işsizi, Büyük Birlik Partilinin de güvencesinin teminatı biziz. Biziz, biriz, Türkiye'yiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz” dedi.

Gençler, emekliler ve işçiler için mücadele

Özel, gençlerin geleceği, emeklilerin maaşları ve çalışanların hakları için mücadele edeceklerini ifade ederek, “Gençlerimizin geleceği, emeklimizin maaşı, çalışanımızın alnının terinin karşılığı için kavgayı burada vereceğiz, meydanlarda, mitinglerde vereceğiz ancak oyuna gelmeyeceğiz” şeklinde konuştu. Ayrıca, her kesimden demokratları kucaklayacaklarını ve Türkiye'nin ortak geleceği için mücadele edeceklerini belirtti.

Kentsel dönüşüm çağrısı

Özel, kentsel dönüşüme dikkat çekerek, Edremit’in 20 fay hattının üstünde olduğunu ve bu nedenle acil kentsel dönüşüme ihtiyaç duyduğunu vurguladı. “Depremin siyaseti olmaz. İnsan hayatının siyaseti olmaz. Kentsel dönüşüm için gereğini yapın, önümüzü açın. Vebal altında kalmayın” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

CHP'de demokrasi vurgusu

Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yapacağı büyük değişim kurultayıyla tüzüğünü demokratikleştireceğini ve Türkiye'yi nasıl yöneteceğini açıklayan bir program hazırlayacağını belirtti. “Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıl sonra yeniden Türkiye'yi yönetmeye, ayağa kaldırmaya hazırlanıyor” diyerek, güzel günlerin yakın olduğunu ifade etti.

Edremitspor forması hediye edildi

Konuşmaların ardından Özel, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ı makamında ziyaret etti ve belediyenin çalışmaları hakkında brifing aldı. Ayrıca, Edremitspor forması hediye edilen Özel, Edremit Belediyesi anı defterini imzalayarak ziyaretini tamamladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ziyaretine CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, CHP Parti Meclis Üyesi Semra Dinçer, Mehmet Tüm, belediye başkanları, CHP yöneticileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.