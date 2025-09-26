İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP avukatlarının geçici tedbir kararına yönelik yaptığı itirazı reddetti. Böylece mahkeme kararıyla kayyum olarak görevlendirilen Gürsel Tekin ve heyetinin görevine devam etmesine hükmedildi.

2 Eylül’de alınan ara kararla, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılmış, yerine Gürsel Tekin başkanlığında geçici bir kurul atanmıştı. CHP’nin bu karara yaptığı itiraz, bugün görülen duruşmada değerlendirildi. Mahkeme, itirazın reddine karar vererek mevcut uygulamanın devamına hükmetti.

CHP İstanbul İl Kongresi 8 Ekim 2023’te yapılmış, Özgür Çelik İl Başkanı seçilmişti. Ancak kongreye ilişkin “irade fesadı” ve “suç kapsamına giren eylemler” iddiasıyla bir delege tarafından dava açılmış, mahkeme de Çelik ve yönetimini görevden almıştı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) daha önce olağanüstü kongrenin yapılmasına onay vermiş ve gerçekleştirilen kongrede Özgür Çelik yeniden İstanbul İl Başkanı seçilmişti. Ancak mahkemenin tedbir kararı, Çelik’in göreve dönüşünü engellemişti.

Kayyum olarak görev yapan Gürsel Tekin daha önce yaptığı açıklamada, “Biz burada yargı kararıyla bulunan bir kuruluz. Mahkeme ne karar verirse ona uyarız. Görevimizin bir an önce sonlanmasını biz de isteriz” ifadelerini kullanmıştı.

Son mahkeme kararıyla birlikte Tekin ve kayyum heyeti, yargı süreci tamamlanana kadar görevlerini sürdürecek.