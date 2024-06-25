AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, son günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan işçi krizine dair sert eleştirilerde bulundu ve CHP'ye yüklenerek tartışmalı bir açıklama yaptı. İnan, özellikle İzmir'deki işçi eylemleri sırasında ortaya çıkan bir videoyu referans alarak, CHP'nin işe alım politikalarını sert bir dille eleştirdi.

Sosyal medyada viral olan videoda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay'ın danışmanı Haydar İnanır'ın işçilere yönelik tavrı dikkat çekmişti. İnanır'ın, işçilere "Şahsi numaramı size vereceğim. Şu an bitirelim olur mu? Yarın kim nerde işe başlayacak liste üzerinde çalışalım" şeklindeki sözleri, AK Parti tarafından CHP'nin liyakat yerine siyasi bağlantılara dayalı bir işe alım politikası izlediği şeklinde yorumlandı.

Eyyüp Kadir İnan, bu olayı AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu paylaşımlarla gündeme taşıdı. İnan, paylaşımlarında CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde uyguladığı insan kaynakları politikasını sert bir dille eleştirerek, "İzmirli genç arkadaşlarıma sesleniyorum. Bakın İşte CHP budur! CHP’nin insan kaynakları politikası da budur! CHP’nin liyakatten anladığı da budur!" ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Bir tane danışmana ver listeni, at mesajı… Seni temizlikçi olarak işe başlatsınlar…" şeklinde eleştirilerde bulundu.

İnan'ın açıklamalarıyla birlikte, CHP'nin yönetim anlayışı ve belediyecilik uygulamaları yeniden gündeme geldi. İnan, CHP'nin İzmir'de gösterdiği yönetim tarzının, liyakat ve adalet ilkelerinden uzak olduğunu vurgulayarak, bu durumun İzmir'in gelişimine zarar verebileceğini iddia etti. Ayrıca, CHP'nin iddia edilen siyasi bağlantılar üzerinden personel atamaları yaptığını ve bu durumun şehir yönetimine olumsuz yansıyabileceğini savundu.

Son olarak, İnan, AK Parti'nin İzmir için daha güçlü bir alternatif olduğunu ve şehrin çıkarlarını korumak için mücadele edeceklerini belirtti.