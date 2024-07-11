TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin "Sivas ve Başbağlar katliamı"na ilişkin verdiği araştırma önergesi kabul edilmedi.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, yakın tarihte Türkiye'de insanlık onurunu yaralayan Madımak ve Başbağlar gibi iki katliam yaşandığını söyledi.

Erol, Madımak davasının zaman aşımından düştüğünü, bunun da toplum vicdanında ayrı bir yara açtığını belirterek “Aynı şekilde Başbağlar'da da derin güçlerin devreye girerek toplumu karşı karşıya getirmeye çalıştı” dedi.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, 1993 yılında Sivas ve Başbağlar'ın yanı sıra Uğur Mumcu, Adnan Kahveci, Eşref Bitlis gibi insanların öldürüldüğünü; 33 askerin şehit edildiğini anımsattı.

Kaya, 1993 yılında çıkan olayların Türkiye içinde devreye sokulan plan ve oyunların ne kadar büyük olduğunu gösterdiğini, bu olaylarla toplumsal fay hatlarının harekete geçirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, her iki olayın da toplumda derin izler bıraktığını, 35 aydının hayatını kaybetmesine neden olan katliamın Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak düştüğünü vurguladı.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Madımak ve Başbağlar katliamının toplumsal barışa, birlik ve beraberliğe karşı yapılmış bir girişim olduğunu belirtti.

Tüfenkci, "Terör örgütü PKK'yı Başbağlar'da kullananlar insanlığa karşı bir katliam gerçekleştirmiştir. Başbağlar ve Madımak katliamları AK Parti iktidarı döneminde çok boyutlu şekilde ele alınmıştır. Biz acılar üzerinden siyaset yapmadık. Katliamlar arasında ayrım da yapmadık. İki katliamı yapan eller aynıdır. Demokratik hukuk sınırları içerisinde terörle mücadelemiz devam edecek" dedi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, CHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.