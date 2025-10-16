Peki, Çağatay Güç kimdir ve siyasi kariyerinde hangi görevleri üstlendi?

1986 doğumlu olan Çağatay Güç, çocukluğunu Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde geçirdi. 1992 yılında ailesi ile birlikte İzmir’in Aliağa ilçesine taşındı. İlkokul ve ortaokul eğitimini Şakran, Atatürk ve Cumhuriyet İlköğretim okullarında tamamlayan Güç, lise eğitimini Aliağa Alp Oğuz Anadolu Lisesi’nde aldı.

Üniversite eğitimini Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi’nde inşaat mühendisliği üzerine tamamlayan Güç, üniversite yıllarında İskenderun’da CHP Gençlik Kolları’nda aktif olarak görev aldı. 2013 yılında Ziraat Mühendisi Gözde Güç ile evlenen Güç, bir çocuk babasıdır.

2009 yılında İskenderun’da CHP adayı Yusuf Hamit Civelek’in seçim kampanyasında aktif rol oynayan Çağatay Güç, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Aliağa’ya dönerek iki yıl boyunca CHP Aliağa Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüttü.

2010-2020 yılları arasında Aliağa Belediyesi’nde kontrol mühendisi olarak çalışan Güç, C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve Sorumlu Gayrimenkul Değerleme Uzmanı unvanlarına sahiptir. Ayrıca İnşaat Mühendisleri Odası’nda iş yeri temsilciliği görevini de üstlendi.

2020 yılından itibaren eğitim ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren Güç, son yerel seçimlerde CHP’nin Aliağa Belediye Başkan adayı olmuş, aktif olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Parti kulislerinde, Çağatay Güç’ün genç ve dinamik profiliyle CHP İzmir’de yeni bir dönemin başlaması hedefleniyor.