Ne demiştik önceki gün CHP İzmir Örgütü ile ilgili yazımızda: “Kavgalı eve kimse kız vermez…”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir’e geldi ve belediye başkanları ile örgüte ilk talimatı bu oldu: “Kavga etmeyin, dayanışın…”

Yazdıklarımızın sadece köşe yazısı olarak kalmadığını, bir yol haritasına dönüştüğünü görmek, sevindirici. CHP Genel Başkanı’nın İzmir gündemini yakından takip ettiğini ve uyarılarımızı dikkate aldığını bu uyarısında açıkça gördük.

Aynı yazıda bir cümlemiz daha vardı:

“CHP’nin oy oranlarının yerinde saymasının en önemli nedeni, partinin içindeki bölünmüşlük. Herkes kendi küçük iktidarını düşünüyor.

Senin adamın…

Benim adamım…

Benden öncekinin adamı…

Bu bölünmüşlük dışarıya yansıdıkça halk da bunu görüyor ve güven sarsılıyor. Eğer gerçekten iktidara yürümek isteniyorsa, bu görüntü ve davranışlar derhal değişmeli.”

Aklın yolu bir.

CHP Genel Başkanı da aynı talimatı verdi CHP İzmir Örgütü ve başkanlara: “İlçelerinizde kavgayı bırakın. Neler olup olmadığını görüyorum. Nerede tartışma varsa o ankete yansıdı. Son bir aydır sonuçlar açısından daha da toparlanma var. Temel belediyeciliğe önem verin. Vatandaş en temel hizmetlerin eksiksiz-hatasız bir şekilde ulaşmasını istiyor. Geçmişi artık bırakın. Kimse geçmişe bakmıyor. Bütün sorumlu sizsiniz. Kavga etmeyin dayanışın. Eskiye takılmayın işinize bakın…”

4 saat süren ve basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda İstanbul merkezli Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan, İzmir’de yapılan anket sonuçlarını da paylaştı. Vatandaşın istekleri tek tek sıralandı:

-Asfaltlama çalışmaları artsın, tuzak haline gelen çukurlar kapatılsın.

-Vatandaşın sesine kulak verilsin, şikayetler anında çözüme kavuşsun

-Aşırı yağışlar sonrası su baskınları önlensin.

-Çöpler zamanında toplansın.

Dikkat edin, İzmirlilerin beklentileri hiç de zor şeyler değil.

CHP Genel Başkanı’nın İzmir gündemini ve Haber Ekspres Gazetesi’nin sayfalarını dikkatle takip ettiği bu açıklamalardan belli oluyor. Uyarılarımızın İzmir örgütüne ve belediye başkanlarına bir talimat olarak yansıması bizim için gurur verici.

İzmir’i ve İzmir gündemini Haber Ekspres Gazetesi’nin sayfalarından takip ettiğini yaptığı açıklamalarla gösteren CHP Genel Başkanı da yazılanları dikkate alıyor.

Doğru yapıyor.



GÜNÜN SÖZÜ

Senin, benim, onun yok; İzmir var

