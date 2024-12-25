Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan, 2026 yılında vizyona girecek yeni filmi 'The Odyssey' ile sinemaseverleri büyülemeye hazırlanıyor. Universal Pictures tarafından duyurulan film, IMAX film teknolojisi kullanılarak çekilecek ve Homeros’un ünlü destanı Odysseia'nın modern bir uyarlaması olacak.

Destansı bir hikâye: Odysseia

Odysseia, Antik Yunan edebiyatının temel taşlarından biri olarak kabul ediliyor. Hikâye, Truva Savaşı’ndan sonra evine dönmeye çalışan İthaka kralı Odysseus’un 10 yıl süren epik yolculuğunu konu alıyor. Nolan’ın bu destanı nasıl yorumlayacağı ise şimdiden büyük merak uyandırıyor.

Yıldızlarla dolu kadro

Filmin oyuncu kadrosunda ise adeta yıldız yağmuru var. Haberlere göre, Nolan’ın daha önce Oppenheimer filminde birlikte çalıştığı Matt Damon, projede rol almak için görüşmelere başladı. Ayrıca Charlize Theron, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o ve Robert Pattinson gibi Hollywood’un dev isimlerinin de kadroda yer alabileceği konuşuluyor.

Teknoloji ve sanat bir arada

Nolan’ın filmi, en son teknolojiyle geliştirilen IMAX film formatında çekilecek. Bu format, epik hikâyeye hem görsel derinlik hem de büyüleyici bir atmosfer katacak. Nolan, geçmişte Dunkirk ve Oppenheimer gibi filmlerinde de IMAX teknolojisini ustalıkla kullanmıştı.

17 Temmuz 2026’da vizyona girecek

'The Odyssey', 17 Temmuz 2026’da sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak. Christopher Nolan’ın vizyonu ve teknolojiyi kullanmadaki ustalığı, Antik Yunan destanına modern bir dokunuş kazandıracak.