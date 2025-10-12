Google, Chrome kullanıcıları için önemli bir yeniliği hayata geçiriyor. Artık uzun süredir ziyaret edilmeyen web sitelerinin bildirim izinleri otomatik olarak iptal edilecek. Böylece kullanıcılar, ilgilerini kaybettikleri sitelerden gelen gereksiz bildirimlerden kurtulabilecek.

Bildirim yorgunluğuna son

Modern internet deneyiminde aşırı bildirim akışı, pek çok kullanıcıda “bildirim yorgunluğu”na neden oluyordu. Google, Chrome’a eklenen akıllı bildirim yönetim sistemiyle bu sorunu çözmeyi hedefliyor. Daha önce izin verilen ancak uzun süredir etkileşim alınmayan sitelerin izinleri otomatik olarak kaldırılacak.

Masaüstü ve Android’de geçerli

Yeni sistem hem masaüstü hem Android sürümlerinde aktif olacak. Chrome, kullanıcıların kontrolünü yeniden kazanmasını sağlayacak şekilde, aktif olmayan sitelerin bildirim izinlerini arka planda devre dışı bırakacak.

Google’ın güvenlik stratejisi genişliyor

Google, uzun süre kullanılmayan uygulamalarda izinleri otomatik iptal etme stratejisini Android 11 ile başlatmıştı. Chrome’da daha önce “Güvenlik Kontrolü” özelliği nadiren ziyaret edilen sitelerin kamera, mikrofon ve konum izinlerini kaldırabiliyordu. Şimdi bu sistem, bildirim izinlerini de kapsayacak şekilde genişletildi.

Kullanıcı bilgilendirilecek

İzin iptali gerçekleştiğinde Chrome, kullanıcıya kısa bir bildirim gösterecek. İstenirse kullanıcı, bildirimleri yeniden etkinleştirebilecek. Ayrıca özellik, tamamen kapatılabilir seçenekle kullanıcının kontrolüne bırakıldı.