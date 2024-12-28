İzmir'de düzenlenen Altın Üzüm Ödülleri'nde, 40 yıllık deneyimiyle 10 farklı sektörde faaliyet gösteren Ci Group, "İzmir’e Değer Marka" ödülünü aldı. Ci Group adına ödülü almak üzere Nezir Aktaş sahneye davet edildi. Ödülü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ege Bölgesi Müdürü Sevgi Özdemir takdim etti.

Sevgi Özdemir’in konuşması

Ödülü takdim ederken kısa bir konuşma yapan Sevgi Özdemir, Altın Üzüm Ödülleri’ni düzenleyen Gündem Ege ve Gündem Buca ekibine teşekkür ederek şunları söyledi: "Bu güzel organizasyon için Gündem Ege ve Gündem Buca’ya teşekkür ediyorum. Ci Group’un başarısını yürekten kutluyor."

Nezir Aktaş’tan teşekkür mesajı

Ödülünü alırken konuşma yapan Ci Group temsilcisi Nezir Aktaş, mutluluğunu ve teşekkürlerini dile getirerek şunları söyledi: "Bu ödülü almak benim için çok anlamlı. Ayrıca Sevgi Hanım’dan, federasyonumuzun değerli bir yöneticisinden bu ödülü almak beni daha da gururlandırdı. Ben aynı zamanda Bucaspor’un onursal başkanıyım ve böyle bir ödül, Bucaspor’a olan bağlılığımı da perçinliyor. Gündem Buca ve Gündem Ege organizasyonuna, Bülent Bey’e, Engin Hocam’a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

İzmir’e ve Türkiye’ye değer katıyor

40 yıldır yurt içi ve yurt dışında yatırımlarıyla dikkat çeken Ci Group, hizmet verdiği sektörlerdeki başarısıyla İzmir’in ve Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlıyor. Bu ödül, firmanın İzmir’e kattığı değerlerin bir sembolü olarak büyük bir anlam taşıyor. Altın Üzüm Ödülleri’nde "İzmir’e Değer Marka" ödülü, 40 yıllık deneyimiyle yurt içi ve yurt dışında 10 sektörde yatırımları bulunan Ci Group’a verildi.

Altın Üzüm Ödülleri hakkında

Altın Üzüm Ödülleri, İzmir’in en iyilerini buluşturan ve farklı alanlarda gösterilen başarıları ödüllendiren prestijli bir organizasyon olarak biliniyor. Bu yıl ikinci kez düzenlenen ödül töreni, Buca Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirildi.