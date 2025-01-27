Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi (ÇİBEM), sömestr tatilini fırsata çevirerek LGS ve AYT hazırlık kurslarıyla öğrencilerin hedeflerine ulaşmasına destek oluyor. Yoğun program ve uzman eğitmen kadrosuyla yürütülen kurslar, akademik başarı ve motivasyonu bir araya getiriyor.

Hızlandırma kurslarıyla geleceğe hazırlık

ÇİBEM tarafından düzenlenen hızlandırma kurslarına yüzlerce öğrenci katılım sağlıyor. Bu kurslar, sadece akademik destek sunmakla kalmıyor; öğrencilerin özgüvenlerini artırmayı ve motivasyonlarını güçlendirmeyi de amaçlıyor. Yoğunlaştırılmış programlar sayesinde öğrenciler, sömestr tatilini en verimli şekilde değerlendiriyor. LGS ve AYT sınavlarına hazırlanan öğrenciler, uzman rehberliğinde bilgilerini pekiştiriyor ve sınav stratejileri geliştiriyor.

Dinlenirken gelişiyorlar

Hızlandırma kursları, öğrencilerin akademik başarılarını artırmalarına yardımcı olurken, kişisel gelişimlerine de katkıda bulunuyor. Uzman eğitmen kadrosu, öğrencilerin hedef belirleme ve potansiyellerini keşfetme süreçlerini destekliyor. Tatil sürecinde öğrenciler, hem dinlenme hem de gelişim fırsatını bir arada buluyor.

“Başarıya giden yolda yanınızdayız”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, ÇİBEM’in öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimine olan katkısını şu sözlerle vurguladı: “Sömestr tatili, hem dinlenmek hem de geleceğe dair önemli adımlar atmak için büyük bir fırsattır. ÇİBEM olarak, öğrencilerimizin hayallerine ulaşmasını sağlamak ve başarı yolculuklarında desteklemek için yanlarındayız. Uzman eğitmen kadromuz ve özel programlarımızla, bu dönemi en verimli şekilde değerlendirmelerini amaçlıyoruz.”

Başkan Yıldız, başarıya ulaşmanın azim, disiplin ve doğru rehberlikle mümkün olduğunu belirterek, öğrencilerin her adımında Çiğli Belediyesi’nin destek sağlayacağını ifade etti.