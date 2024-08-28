Son dönemde maymun çiçeği vakalarının artması, sağlık otoritelerini ve kamuoyunu alarma geçirdi. Afrika'da belirli bölgelerde endemik olan bu zoonotik hastalık, zaman zaman diğer ülkelere de yayılabiliyor. Maymun çiçeği virüsü, çiçek hastalığına benzer belirtiler gösterse de daha az bulaşıcı ve ölümcül. Uzmanlar, hastalıktan korunmak için hijyen önlemlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Şu anda özel bir tedavi yöntemi bulunmamakta; hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

Çiçek aşısı maymun çiçeğinden korur mu?

Çiçek aşısı (smallpox vaccine), maymun çiçeği hastalığına karşı belirli bir koruma sağlayabilir, ancak bu amaçla geliştirilmemiştir. Maymun çiçeği, çiçek hastalığına neden olan virüsle aynı virüs ailesine (ortopoksvirüsler) ait olduğundan, çiçek aşısı bu hastalığa karşı da çapraz koruma sağlayabilir. Uzmanlar, çiçek aşısının maymun çiçeğine karşı yaklaşık %85 oranında koruyucu olduğunu belirtiyor. Ancak, çiçek aşısı rutin olarak uygulanmadığı için, genel popülasyonun büyük bir kısmı bu korumadan yoksun olabilir.