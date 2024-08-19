Bu gelişmelerin ardından, Türkiye’de Çiçek Aşısı'nın en son ne zaman yapıldığı ve Maymun Çiçeği Virüsü'ne karşı koruma sağlayıp sağlamadığı yeniden gündeme geldi.

Çiçek Aşısı'nın tarihçesi ve Türkiye'deki durumu

Çiçek Aşısı, tarihin en ölümcül hastalıklarından biri olan çiçek hastalığına karşı geliştirilen ve dünya genelinde milyonlarca hayat kurtaran bir aşılama yöntemiydi. Türkiye’de Çiçek Aşısı üretimi, çiçek hastalığının DSÖ destekli kampanyalarla 1980’lerin başında yok edilmesinin ardından sonlandırıldı. Bilinen son çiçek hastalığı vakası ise 1977 yılında Somali’de görüldü. Bu tarihten itibaren, Türkiye’de çiçek Aşısı yapılmadı. Dolayısıyla, Türkiye’de sadece 44 yaş üstü vatandaşların bu aşıya sahip olma olasılığı bulunuyor.

Maymun Çiçeği Virüsü'ne karşı Çiçek Aşısı etkili mi?

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan rehberde, çiçek Aşısı'nın Maymun Çiçeği virüsüne karşı etkili olabileceği belirtiliyor. Rehberdeki bilgilere göre, geçmişte Çiçek Aşısı olan kişilerde, bu aşının Maymun Çiçeği Virüsü'ne karşı yaklaşık %85 oranında koruma sağladığı gözlemsel çalışmalarla kanıtlanmış. Bu nedenle, daha önce Çiçek Aşısı olmuş kişilerin hastalığı daha hafif geçirme veya tamamen korunma olasılıkları mevcut.

Bu bilgiler, Türkiye’de Çiçek Aşısı olmuş kişilerin, yeni yayılan bu virüse karşı bir nebze olsun korunabileceğine işaret ediyor. Ancak, hastalığın yayılmasını engellemek için alınması gereken önlemler ve aşılama stratejileri, halk sağlığı açısından kritik önem taşıyor.