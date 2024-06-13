Amerika'da yaşamını sürdüren Ayda, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak, çocuklarının cinsiyet değiştirme sürecini anlayışla karşılayarak tam destek veriyorlar. Çiçek Dilligil, oğlunun artık bir birey olduğunu vurguladı ve sürecin ani bir karar olmadığını belirtti. Dilligil, "26 yaşında artık bir birey. Çocuğumuzun yanındayız; aile olarak onun yanındayız. Adı artık Ayda. Uzun da bir süreç içerisinde, bu sabah uyandım hadi diye bir süreç değil... Heves ve marjinal bir durum da değil. Amerika'da yaşıyor. Önemli kliniklerden de destek alıyor," şeklinde konuştu.

Amerika'da Yeni Bir Hayat

Ayda Öztoprak, Amerika'da hayatına devam ediyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle etkileşimde bulunuyor. Arkadaşlarıyla geçirdiği vakitleri, kafede ruj sürerken çektiği fotoğrafları ve Amerika'da yürüyüş yaparken çektiği anları Instagram üzerinden paylaşan Ayda, yeni yaşamını gözler önüne seriyor.

Son Haliyle Ayda

Ayda Öztoprak'ın paylaştığı son fotoğraflar, onun yeni kimliği ve yaşam tarzını yansıtıyor. Amerika'da geçirdiği zaman içerisinde, özgürlüğünü ve mutluluğunu ifade eden Ayda, takipçilerinden de destek ve olumlu geri dönüşler alıyor.