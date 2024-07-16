Geçtiğimiz günlerde kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen İbrahim Tatlıses, 2,5 saat süren başarılı bir kalp kapakçığı ameliyatı geçirdi. Bugün hastaneden taburcu olan Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlı ve doktoruyla birlikte tekerlekli sandalyeyle hastaneden çıktı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan usta sanatçı, "Önce Allah'a sonra doktoruma teşekkür ederim. Ben sahnede kalabilirdim. Süperim, süper iyiyim. Beni insanların duaları yaşatıyor. Allah bitti demeden bitmez. 5 gün sonra Bodrum'da sahneye çıkacağım. Sahnede görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Oğlu yanından ayrılmadı

Tatlıses'in ameliyatını gerçekleştiren doktor, "İmparator'a yakışır çok güzel bir ameliyat geçirdi. Sağlığına kavuştu. Güzel günler onu bekliyor" dedi. Tatlıses'in yanından bir an olsun ayrılmayan oğlu Ahmet Tatlı ise, "Allah sevenlerine ve bize bağışladı. Babamız çok iyi. Doktorumuz ve hastane ekibi bizi yalnız bırakmadı. Bütün aile olarak buradaydık. Öyle de olması gerekiyor zaten" şeklinde konuştu.